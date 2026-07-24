La Alcaldía Tlalpan redujo 8.2 puntos porcentuales la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026, al pasar de 57.9 a 49.7 por ciento, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Los resultados colocan a Tlalpan entre las demarcaciones de la Ciudad de México con menor percepción de inseguridad durante el segundo trimestre del año, lo que refleja un avance en la confianza ciudadana sobre las condiciones de seguridad en la alcaldía.

Gaby Osorio fortalece estrategia de seguridad en Tlalpan

La alcaldesa Gaby Osorio atribuyó estos resultados a la estrategia integral de seguridad basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el seguimiento permanente de la incidencia delictiva y el fortalecimiento de la capacidad operativa para atender las necesidades de la demarcación.

Como parte de esta estrategia, destacó el trabajo de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, en la que participan diariamente representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Alcaldía Tlalpan.

Este mecanismo permite analizar los principales indicadores delictivos, identificar zonas prioritarias, definir operativos y dar seguimiento a las acciones implementadas en cada región de la alcaldía.

Al corte del 24 de julio, la actual administración había realizado 132 sesiones de este gabinete de seguridad, lo que ha permitido fortalecer la coordinación interinstitucional, tomar decisiones con información actualizada y responder de manera oportuna a los retos en materia de seguridad.

Gaby Osorio refuerza la vigilancia con más patrullas y presencia territorial

A la estrategia de coordinación se suma el fortalecimiento de la infraestructura destinada a las labores de vigilancia.

Al inicio de la administración, la alcaldía contaba con seis patrullas operativas; actualmente, el parque vehicular aumentó a 53 unidades, entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos, que trabajan de manera complementaria con las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Esta ampliación ha permitido reforzar la presencia territorial, ampliar la cobertura de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante reportes ciudadanos, además de respaldar los operativos coordinados con las distintas corporaciones de seguridad.

La estrategia de seguridad también contempla acciones permanentes de prevención, recorridos de supervisión, atención a reportes vecinales y coordinación con las autoridades de seguridad pública para fortalecer la presencia institucional en las distintas zonas de Tlalpan.