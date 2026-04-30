Con el objetivo de fortalecer la participación de las infancias en la toma de decisiones, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la toma de protesta del Alcalde Infantil 2026 por un día y la instalación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNAT).

En el marco del Día del Niño y de la Niña, la mandataria señaló que estas estrategias son fundamentales para incorporar de manera permanente la voz de los menores en la vida pública.

Gaby Osorio impulsa políticas públicas con enfoque en derechos de la infancia

Durante la jornada, el menor Ian Jesús Juárez Lagunes rindió protesta como Alcalde Infantil 2026 por un día; tras ser electo por el Concejo de Tlalpan, el niño recibió un chaleco oficial y se integró a la agenda de la demarcación para conocer cómo funciona la administración local.

Por otra parte, se realizó la instalación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2027, órgano que forma parte del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La ceremonia, encabezada por la alcaldesa, rindió protesta a las y los integrantes, donde se señaló que este espacio funciona con un programa anual en coordinación con el sector académico, privado y organizaciones de la sociedad.

Asimismo, se entregó la Cartilla Lúdica Interactiva de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de promover el cuidado infantil en la demarcación. De igual manera, se entregaron reconocimientos a nueve niñas y niños, integrantes del consejo.

Gaby Osorio impulsa políticas públicas con enfoque en derechos de la infancia (cortesía)

Gaby Osorio aseguró que en México las infancias atraviesan diversas problemáticas como la falta de servicios, la inseguridad y el deterioro urbano, por lo que subrayó que su administración trabajará para mejorar las condiciones de vida y fortalecer su desarrollo integral.

La jornada estuvo marcada por una Audiencia Infantil con la participación de equipos territoriales 24/7, donde las infancias expresaron sus ideas y planteamientos para incorporar sus voces en la toma de decisiones y fortalecer su participación en la vida comunitaria.

Finalmente, se dio a conocer la remodelación de las 19 bibliotecas de la demarcación, con el objetivo de generar espacios más accesibles y atractivos para toda la ciudadanía.

Con estas acciones, el gobierno de Tlalpan reafirma su compromiso de poner a la niñez al centro de las políticas públicas e integrales a la toma de decisiones para garantizar un bienestar integral.