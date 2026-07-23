Lagos de Moreno, el primer Pueblo Mágico de Los Altos de Jalisco y reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se alista para celebrar la Feria de Lagos 2026, que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto con una cartelera que reunirá a artistas nacionales y una amplia oferta de actividades para toda la familia.

Durante más de dos semanas, visitantes y habitantes podrán disfrutar de más de 15 presentaciones musicales, entre ellas las de Gloria Trevi, Gabito Ballesteros, Carlos Rivera, Carín León, La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera, además de otros espectáculos que formarán parte del programa de la feria.

Conciertos gratuitos y actividades para toda la familia en la Feria de Lagos 2026

La directora de Turismo de Lagos de Moreno, Fabiola Larios, invitó a asistir a esta edición de la feria, que ofrecerá conciertos gratuitos como uno de sus principales atractivos.

Para quienes deseen una experiencia diferente, también estarán disponibles zonas VIP con precios que irán de 100 a 500 pesos, dependiendo del espectáculo.

Además de la cartelera musical, la feria incluirá exposiciones ganaderas, juegos mecánicos, festivales infantiles, una muestra gastronómica y el tradicional palenque, donde el 31 de julio se realizará un evento especial de Lucha Libre Nacional.

Lagos de Moreno, el Pueblo Mágico de Jalisco reconocido como Patrimonio Mundial. (cortesía)

Lagos de Moreno ofrece historia, naturaleza y experiencias turísticas

La visita a la Feria de Lagos 2026 también permitirá conocer algunos de los principales atractivos turísticos del municipio, como sus museos interactivos, espacios para ecoturismo, un balneario de aguas termales y la Ruta del Vino, además de diversas opciones de hospedaje que incluyen haciendas, hoteles, hostales y glamping.

Con su riqueza histórica, arquitectura colonial, gastronomía y oferta turística, Lagos de Moreno busca consolidarse como uno de los destinos imperdibles de Jalisco durante el verano.

La organización destacó que el municipio cuenta con buena conectividad carretera, opciones de hospedaje para distintos presupuestos y condiciones para que los visitantes disfruten de una estancia cómoda durante los días de la feria.