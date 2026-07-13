La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, informó que la demarcación incrementó en casi 8 millones de pesos el presupuesto destinado al programa de emprendimientos en Tlalpan, además de impulsar la constitución de casi 150 cooperativas durante el último año y medio.

Durante la primera entrega de apoyos económicos del programa 2026 para emprendedores, cooperativas y buscadores de empleos, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio destacó que el fortalecimiento de la economía local se ha traducido en una mayor inversión pública para generar oportunidades de desarrollo para las familias de la demarcación.

Gaby Osorio fortalece el fomento económico en Tlalpan

la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que respaldar a quienes inician un negocio, integran una cooperativa o buscan incorporarse al mercado laboral representa una apuesta por una economía más justa y solidaria.

Asimismo, destacó que el incremento presupuestal permitirá fortalecer los programas de fomento económico, impulsar nuevos proyectos productivos y contribuir a la generación de empleos en la alcaldía.

Tlalpan impulsa cooperativas y crea su primera Agencia de Empleo

Como parte de esta estrategia, la administración puso en marcha la primera Agencia de Empleo en la historia de la demarcación, ubicada dentro del Centro Integral de Bienestar Económico, donde se brinda acompañamiento a personas buscadoras de empleo y se mantiene vinculación con alrededor de 200 empresas.

En esta primera etapa del programa 2026 se entregaron 150 apoyos para personas emprendedoras, 65 para cooperativas y 100 para buscadores de empleo, con recursos asignados de acuerdo con las características de cada proyecto.

Economía local y empleo seguirán siendo prioridad en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, anunció que en septiembre se realizará una segunda entrega de apoyos para concluir el ejercicio 2026 y reiteró que su gobierno continuará fortaleciendo los programas de desarrollo económico.

Por su parte, el director general de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Francisco Hernández, destacó que estos apoyos representan una herramienta para fortalecer la actividad productiva de la demarcación.

Asimismo, el director de Economía Solidaria, Andrés de Jesús Hernández, informó que los recursos destinados a cooperativas, emprendimientos y empleo y autoempleo registraron un crecimiento significativo durante la presente administración, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias de Tlalpan.