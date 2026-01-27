La estrategia de seguridad implementada por la alcaldesa Gaby Osorio muestra avances relevantes en Tlalpan, luego de que la percepción de inseguridad registrara una disminución de 8.7 puntos porcentuales en el último trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Según los resultados publicados el 23 de enero de 2026, la percepción de inseguridad en la demarcación pasó de 64.4 % en septiembre a 55.7 % en diciembre, lo que colocó a Tlalpan como la segunda alcaldía de la Ciudad de México con mayor reducción trimestral en este indicador, solo por debajo de Miguel Hidalgo.

Tlalpan avanza en seguridad y mejora la convivencia bajo el gobierno de Gaby Osorio

Los datos de la ENSU del INEGI ubican a Tlalpan entre las áreas urbanas del país con reducciones estadísticamente significativas en la percepción de inseguridad, integrándola al grupo de ciudades con mejor evolución del indicador a nivel nacional.

En el comparativo por alcaldías de la CDMX, Tlalpan solo fue superada por Miguel Hidalgo, donde la percepción de inseguridad bajó de 51.1 % a 35.7 % en el mismo periodo.

Además de la mejora en percepción, la demarcación reportó una disminución de 19.2 puntos porcentuales en conflictos o enfrentamientos, al pasar de 59.6 % en el tercer trimestre de 2025 a 40.4 % en el cuarto trimestre, uno de los descensos más relevantes a nivel nacional.

Este resultado refleja no solo una mejora en cómo la población percibe la seguridad, sino también un avance en la convivencia y el orden territorial, al reducirse de manera significativa los conflictos en el entorno inmediato.

En términos anuales, la tendencia también es favorable: mientras que en diciembre de 2024 la percepción de inseguridad se ubicaba en 63.2 %, para diciembre de 2025 descendió a 55.7 %, lo que representa una reducción acumulada de 7.5 puntos porcentuales en un año.

En conjunto, los resultados de la ENSU muestran que Tlalpan consolidó una tendencia sostenida a la baja en la percepción de inseguridad, posicionándose entre las alcaldías con mejor desempeño en este rubro dentro de la Ciudad de México.