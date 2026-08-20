La Alcaldía Álvaro Obregón a cargo de Javier López Casarín y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, presentaron los resultados del segundo Think Tank “ÁO–Tec: Innovación para un Futuro Sostenible”, una iniciativa que reúne conocimiento académico, innovación y participación comunitaria para desarrollar soluciones para diversos retos ambientales y urbanos de la demarcación.

Durante la presentación, a la que asistieron el alcalde Javier López Casarín y el Director General del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fé, Benito Mirón Lince, se dieron a conocer cuatro proyectos que destacan por su potencial para generar beneficios ambientales y sociales tanto para Álvaro Obregón como para la Ciudad de México.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

Proyectos buscan recuperar espacios y mejorar la planeación urbana

Uno de los proyectos presentados fue Bosque de Lluvia – Parque Alameda Poniente, desarrollado por estudiantes de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey, quienes desarrollaron un Modelo Digital de Elevación con una resolución de 50 centímetros, además de realizar análisis hidrológicos para identificar los escurrimientos y problemáticas existentes en el Parque Alameda Poniente.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

El proyecto parte de retos como la disminución de áreas verdes, la alteración de los cauces naturales para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza, con potencial de aplicación en otros puntos de la ciudad,

En la siguiente etapa, se plantea consolidar un laboratorio científico dentro del parque que permita a investigadores y estudiantes dar seguimiento a la recuperación del sitio y contribuir a la regeneración del ecosistema de la cuenca alta del Río Becerra.

Entre 2025 y 2026, estudiantes y ocho docentes de las áreas de Arquitectura, Ingeniería Civil y Urbanismo participaron en un levantamiento geomático de la demarcación para conocer las condiciones de calles, infraestructura verde, obstáculos urbanos, anchos de arroyos vehiculares y banquetas.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

La información fue clasificada para generar herramientas como mapas por hexágono de obstáculos e infraestructura verde, así como un mapa del estado promedio de las calles, que permitirán contar con información más precisa para la toma de decisiones relacionadas con infraestructura, abastecimiento de agua, manejo de agua pluvial y los retos asociados al crecimiento y desarrollo urbano.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

Economía circular y recuperación de barrancas

El proyecto Héroes Circulares plantea un modelo de economía circular para evitar que residuos terminen en las barrancas, particularmente en el entorno de la Barranca del Río Becerra.

El modelo piloto se implementó en la Escuela Primaria República de Jamaica, donde se desarrollaron acciones de educación ambiental, instalación de contenedores y valorización de residuos.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

Como resultado, en seis semanas se recolectaron más de 100 kilogramos de plástico, material que fue aprovechado para generar insumos destinados a trabajos de bacheo. El proyecto permitió rehabilitar más de 15 baches y plantea como siguiente paso escalar el modelo hacía más escuelas, familias y comunidades, además de explorar nuevas aplicaciones de los residuos para soluciones como gaviones y obras de recuperación de barrancas.

Como parte de este proyecto se desarrolló un laboratorio ciudadano con 72 vecinos habitantes de la zona y estudiantes de las escuelas Hermanos Galeana y José María Freyding, ambas ubicadas en Santa Lucía Xantepec. Las actividades incluyeron acciones de reforestación con Tepozán, una especie adecuada para contribuir al saneamiento del espacio, así como talleres de siembra y cuidado para la creación de un huerto comunitario.

Tec de Monterrey presenta propuestas para atender retos de medio ambiente. (cortesía )

En total, el proyecto ha involucrado a 350 estudiantes, 13 grupos, tres proyectos sociales y más de 72 prototipos desarrollados, fortaleciendo la participación de la comunidad en la recuperación de su entorno.