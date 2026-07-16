La Alcaldía Álvaro Obregón formalizó dos convenios de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de fortalecer políticas públicas enfocadas en el combate a la pobreza, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y la innovación gubernamental.

Uno de los acuerdos fue suscrito por la propia demarcación y otro por la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), organismo que preside el alcalde Javier López Casarín, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y herramientas que fortalezcan a los gobiernos locales.

Álvaro Obregón y PNUD impulsan políticas para el desarrollo sostenible

Durante la firma de los convenios, Javier López Casarín señaló que esta colaboración permitirá consolidar proyectos con visión de largo plazo para atender rezagos históricos y fortalecer el desarrollo de la alcaldía.

El edil destacó que su administración ha implementado acciones en materia de bienestar, medio ambiente, innovación y desarrollo territorial, por lo que la alianza con el PNUD contribuirá a ampliar el alcance de estas estrategias.

Por su parte, la representante del PNUD en México, Silvia Morimoto, afirmó que el acuerdo fortalecerá el trabajo conjunto con los gobiernos locales para promover proyectos relacionados con el desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital.

Convenio beneficiará a municipios de todo el país

López Casarín explicó que la colaboración con el organismo internacional permitirá reforzar iniciativas como el Sistema de Cuidados y Bienestar, el Proyecto Dalia para la atención de mujeres, la recuperación de barrancas y el Clúster Universitario de Alto Nivel, además de ampliar la estrategia de cooperación internacional de la alcaldía.

En su calidad de presidente nacional de la AALMAC, añadió que el convenio también beneficiará a cientos de municipios del país, al facilitar el intercambio de buenas prácticas y herramientas para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales.

El alcalde sostuvo que la construcción de territorios más incluyentes, resilientes y sostenibles requiere la colaboración entre distintos niveles de gobierno y organismos internacionales.

Tras la firma de los acuerdos, representantes del Sistema de Naciones Unidas, del Gobierno de México, del Gobierno de la Ciudad de México y de diversos municipios participaron en un conversatorio sobre cooperación para gobiernos subnacionales, en el que se abordaron temas como la Agenda 2030, gobernanza, igualdad de género, desarrollo sostenible y resiliencia territorial.