El Tecnológico de Monterrey desarrolla MicroSensOil, un innovador microsensor diseñado para detectar de forma temprana el envejecimiento y la degradación de las baterías de litio, una tecnología que representa un avance para fortalecer la seguridad en la electromovilidad.

Este desarrollo permitirá anticipar fallas en las baterías de litio mediante el análisis del aceite refrigerante, con el objetivo de prevenir incendios y explosiones en vehículos eléctricos y otros sistemas de almacenamiento de energía antes de que se produzcan daños mayores.

MicroSensOil se diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de baterías porque, en lugar de monitorear únicamente parámetros como voltaje, corriente y temperatura, identifica señales fisicoquímicas del deterioro en etapas tempranas, lo que permitirá impulsar un modelo de mantenimiento predictivo y mejorar la seguridad de la movilidad eléctrica.

MicroSensOil del Tec de Monterrey revoluciona la detección de fallas en baterías de vehículos eléctricos

El proyecto es encabezado por David Ramírez Ríos, estudiante de doctorado del Tec de Monterrey, con la asesoría del investigador Javier Izquierdo Reyes y la colaboración de especialistas del MIT y del Campus Puebla.

Los investigadores explicaron que el dispositivo permitirá identificar gases y compuestos derivados de la degradación de las baterías mediante el análisis de microvolúmenes de aceite refrigerante, una metodología que complementa los sistemas actuales de monitoreo y permite detectar anomalías en etapas más tempranas.

Además, el desarrollo emplea técnicas de microfabricación y manufactura aditiva para integrar canales, electrodos y sistemas de análisis a escala microscópica, lo que reducirá significativamente la cantidad de muestra necesaria y los costos de las pruebas.

Investigadores del Tec de Monterrey crean tecnología para anticipar fallas en baterías de vehículos eléctricos. (cortesía)

Tecnología mexicana con potencial para distintas industrias

Los desarrolladores estiman que MicroSensOil podría ser entre 10 y 100 veces más económico que los equipos de laboratorio convencionales, además de ofrecer pruebas rápidas directamente en campo.

Aunque el proyecto está enfocado inicialmente en la industria de los vehículos eléctricos, sus aplicaciones podrían extenderse al monitoreo de transformadores eléctricos, bancos de baterías, sistemas industriales e incluso al sector médico, convirtiéndose en una plataforma versátil para el mantenimiento predictivo.

Tras concluir la etapa de investigación y validación experimental, el equipo fabricará un prototipo que será probado en laboratorios especializados del MIT, mientras continúa la búsqueda de financiamiento nacional e internacional para escalar esta tecnología desarrollada en México.

Los investigadores destacaron que el propósito de MicroSensOil es contribuir a una movilidad eléctrica más segura, reducir la generación de residuos contaminantes, optimizar el uso de fluidos industriales y prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a las personas y la infraestructura.