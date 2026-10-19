Juez dicta prisión preventiva a Octavio Jorge Cortés por tentativa de feminicidio, por lo que permanecerá en el Reclusorio Oriente.

Tras ser entregado por autoridades de Estados Unidos, Octavio Jorge Cortés fue presentado a un juez de control, tras agredir a una mujer en un hotel de Santa Fe en junio de 2026.

Dictan prisión preventiva a Octavio Jorge Cortés por tentativa de feminicidio

Octavio Jorge Cortés fue deportado y entregado a autoridades de México el pasado 16 de octubre de 2026.

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó que Octavio Jorge Cortés estará en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente mientras se define su situación jurídica.

Posteriormente se realizará una audiencia para determinar si se le vincula a proceso por tentativa de feminicidio.

Octavio Jorge Cortés es detenido por tentativa de feminicidio tras ser deportado de Estados Unidos (Especial)

Octavio Jorge Cortés agredió a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Cámaras de seguridad del sitio mostraron a Octavio Jorge Cortés agrediendo verbalmente a la recepcionista y cuando notó que lo estaban grabando, comenzó a golpearla.

Octavio Jorge Cortés huyó a Estados Unidos tras denuncia pública

El 29 de junio de 2026, Octavio Jorge Cortés golpeó a la recepcionista del Hotel Park Life Paradox y tras la difusión del video en redes sociales huyó a Estados Unidos.

Autoridades lo señalaron de feminicidio en grado de tentativa y fue detenido en Estados Unidos el 12 de agosto.

El 16 de octubre, Octavio Jorge Cortés regresó a México y cumplieron la orden de aprehensión en su contra.