Como parte un operativo simultáneo en dos alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), autoridades lograron la detención de Juan Daniel Sánchez Vera, señalado como presunto líder de Los Tanzanios.

Este grupo delictivo, activo principalmente en Iztapalapa e Iztacalco, es investigado por autoridades capitalinas por diversos delitos graves, entre ellos:

Venta y distribución de drogas

Extorsión y cobro de piso

Robo con violencia

Homicidios y violencia

Secuestro y explotación sexual

Juan Daniel Sánchez Vera, presunto líder de Los Tanzanios, fue detenido en Iztacalco

El titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadanía (SSC), Pablo Vázquez, informó el viernes sobre la detención de Juan Daniel Sánchez Vera, señalado como líder de Los Tanzanios, en la alcaldía Iztacalco.

Su detención fue realizada durante un operativo desplegado en calle Avellana, en la colonia Agrícola Oriental, donde además se aseguraron 128 dosis con supuesta marihuana en su interior.

Al presunto líder de Los Tanzanios también se le incautaron:

93 dosis de cocaína

29 dosis de crystal

Un arma de fuego

Cinco cartuchos útiles en el cargador

De acuerdo con el comunicado de Pablo Vázquez, la organización encabezada por Juan Daniel Sánchez Vera está acusada de vender y distribuir narcóticos en las inmediaciones de una escuela de nivel superior.

Los operativos en los que también fue detenido Agustín Octavio “N”, alias El Escorpión, tuvieron lugar en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco, concentradas en inmuebles de las colonias Yecahuizotl y Agrícola Oriental.