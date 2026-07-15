La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la captura de Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como presunto fundador del grupo criminal Los Tanzanios en Iztapalapa.

Su detención se realizó mediante un operativo de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Además, es investigado por secuestro y extorsión, siendo considerado uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX.

Detienen a “El Nico” en CDMX; fundador de Los Tanzanios es investigado por secuestro y extorsión

Gracias a trabajo de inteligencia e investigación, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron llevar a cabo la detención de “El Nico” en la alcaldía Iztapalapa, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de CDMX señala a Nicolás “N como uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital, toda vez que es investigado por su presunta participación en delitos como secuestro y extorsión.

Autoridades capitalinas han señalado que Los Tanzanios han ganado presencia en la alcaldía Iztapalapa, así como en los municipios de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

Tras su detención, “El Nico” fue trasladado al Reclusorio Norte, en donde fue puesto a disposición de un juez federal que lo solicitó y quien deberá determinar su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX destacó que este tipo de detenciones buscan combatir a las organizaciones criminales, garantizando así la seguridad para todos los capitalinos.