La suegra de Carolina Flores, exreina de belleza de Ensenada, aseguró ante autoridades venezolanas que el feminicidio fue “un accidente” al manipular un “juguetito” que le dejó su difunto esposo.

Erika Herrera, suegra de Carolina Flores, fue detenida en Venezuela luego de permanecer prófuga durante casi dos semanas. Autoridades mexicanas ya han iniciado el proceso para su extradición.

Suegra de Carolina Flores declara que el feminicidio fue “un accidente”

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, dio informes sobre el caso de feminicidio de Carolina Flores, pues la suegra fue detenida en este país.

Suegra de Carolina Flores declara que el feminicidio fue “un accidente” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En conferencia de prensa, Douglas Rico comentó que tuvo una breve conversación con la suegra de Carolina Flores y la mujer de 63 años de edad declaró que el feminicidio “había sido un accidente”.

Luego de ser detenida, Erika Herrera dijo que la muerte de Carolina Flores fue consecuencia de que manipulaba un “juguetito”, que le dejó su esposo, y que no pretendía matar a su nuera.

“En las breves conversaciones que tuve con ella en el momento en el que la ubicamos en el apartamento, hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto”. Douglas Rico

Pese a estas declaraciones, la mujer está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) al ser señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores.

En las grabaciones divulgadas tras el feminicidio, se muestra que Erika Herrera disparó en repetidas ocasiones contra Carolina Flores, lo que descartaría la versión de que fue “un accidente”.

Luego del ataque, la suegra de Carolina Flores escapó a Venezuela, donde fue localizada y detenida por agentes naciones; ya se realizan los trámites para su extradición a México.