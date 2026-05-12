Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que la suegra de Carolina Flores está en proceso de extradición desde Venezuela.

Carolina Flores fue asesinada el 15 de abril de 2026 en su departamento en Polanco, Ciudad de México (CDMX) a manos de su suegra Erika N.

Harfuch confirma que suegra de Carolina Flores sí será extraditada a México

El 29 de abril de 2026, detuvieron a Erika Guadalupe Herrera, la suegra de la exreina de belleza, Carolina Flores, en Venezuela, por lo que su estatus legal la llevaría a ser extraditada a México.

En la conferencia del pueblo de hoy 12 de mayo de 2026, Omar García Harfuch confirmó que la suegra de Carolina Flores está en proceso de extradición desde Venezuela.

Asimismo, informó que es la Fiscalía General de la República (FGR) es quien está viendo la extradición. Sin embargo, el caso está a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Aunque Omar García Harfuch fue cuestionado sobre la tipificación del asesinato de Carolina Flores, dijo desconocer si sería como feminicidio.

En respaldo a los dichos de Harfuch, Claudia Sheinbaum confirmó que aunque la FGJ lleva el caso de Carolina Flores “nosotros apoyamos en lo que podemos”.