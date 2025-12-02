La SSC CDMX anunció operativos especiales por los conciertos de Dua Lipa el 1, 3 y 5 de diciembre.

Las presentaciones de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros contarán con un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de SSC CDMX.

Anuncia SSC CDMX operativos especiales por los conciertos de Dua Lipa

A través de un comunicado, la SSC CDMX anunció operativos especiales por los tres conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros.

En total, se desplegarán mil 166 uniformados, apoyados de:

39 vehículos oficiales

1 autobús

10 motocicletas

9 grúas

2 drones

1 helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores

#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #EventoMasivo | Para garantizar la integridad de los asistentes que acudirán al concierto denominado "Dua Lipa Radical Optimism Tour", la #SSC desplegará un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio #GNP, ubicado en la…

Así como la intervención de 650 efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) con binomios caninos especializados en detección de narcóticos.

La PBI también contará con el apoyo de cuatro vehículos oficiales realizando supervisión y revisión no intrusiva en diferentes puntos del Estadio GNP Seguros.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para garantizar el libre tránsito de los automovilistas y peatones.

Además del control de estacionamiento en las vías de acceso, así como durante el desfogue de vialidades, al término del concierto.

El objetivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es garantizar la integridad de los asistentes al “Radical Optimism Tour”.

Por ello, la SSC implementará un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del recinto donde se presentará Dua Lipa.

Recomendaciones de la SSC CDMX para disfrutar los conciertos de Dua Lipa

La SSC CDMX emitió recomendaciones para prevenir el delito y evitar cualquier incidente en los conciertos de Dua Lipa el 1, 3 y 5 de diciembre:

Usar ropa y calzado cómodo

Ubicar las salidas o rutas de emergencia

Respetar las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

Evitar llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

Acordar con tus amigos o familiares un punto de reunión

No subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano

Evitar aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada

Verificar que cuentes con todas tus pertenecías

Igualmente, la SSC CDMX exhortó a la ciudadanía a usar la app “Mi Policía” o solicitar ayuda a un oficial del Cuadrante ante cualquier eventualidad.