Dua Lipa -de 30 años de edad- tendrá 3 conciertos en México. En el primero de ellos, cantará el cover de ‘Bésame mucho’.
El Radical Optimism Tour llegó a México y Dua Lipa tiene una sorpresa para sus fans, cantará el clásico musical ‘Bésame mucho’ de la compositora Consuelo Velázquez.
Dua Lipa cantará ‘Bésame mucho’ en su primer concierto en la CDMX
El primer concierto de Dua Lipa en la CDMX será este 1 de diciembre en el Estado GNP seguros, donde cantará el cover de ‘Bésame mucho’.
Dua Lipa acostumbra a cantar una canción de intérpretes originarios del país que visita, por lo que para su primer concierto escogió un clásico mexicano.
