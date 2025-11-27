En el marco de los conciertos de Dua Lipa para el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, la cantante británica preparó una sorpresa a sus fans abriendo su taquería en la CDMX.

“Durante mi estancia en México quiero celebrar con mis fans de una manera especial. Abriremos una taquería temporal en la Ciudad de México, con un menú inspirado en mi música y en mi personalidad. Habrá souvenirs, fotografías y espacios para que todos puedan vivir esta experiencia única”. Dua Lipa

Dua Lipa abre taquería en CDMX; ubicación, horarios y por qué solo funciona durante sus conciertos (Dua Lipa)

Taquería en la CDMX de Dua Lipa, la cual se llamará “La Dua” y de la que ya te tenemos los detalles de ubicación, horarios y fechas:

Fecha: Del 1 al 5 de diciembre de 2025

Horario: de 12:00 pm a 12:00 am.

Ubicación: Dentro del espacio de Los Caramelos Condesa ubicado en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa en la Ciudad de México, CDMX

¿Qué precio tendrá la experiencia de la taquería de Dua Lipa en la CDMX? Este será el menú

El menú de “La Dua”, la taquería de Dua Lipa en la CDMX incluirá tacos temáticos, que prometen ser una experiencia, pues la carta tendrá:

Taco Radical Optimism, con caramelo y queso fundido Taco Houdini, de chicharrón Taco María, de arrachera

Además, la taquería de Dua Lipa en la CDMX ofrecerá consomés, bebidas tradicionales y opciones vegetarianas.

El precio del paquete en la taquería de Dua Lipa en la CDMX será de 249 pesos, incluye tres tacos, una bebida y un souvenir.

Además de disfrutar de la comida en la taquería de Dua Lipa en la CDMX, la experiencia va más allá, pues los fans podrán interactuar con photos spots, música de la cantante y mercancía oficial.