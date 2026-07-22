Tom Holland y Zendaya llegaron a Aztlán Feria de Chapultepec para presentar Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva película dirigida por Destin Daniel Cretton.

La Ciudad de México fue una de las escalas del Spidey World Tour, luego de su paso por ciudades como Londres y Nueva York. La gira internacional reunió a los protagonistas de la cinta con sus seguidores mexicanos en Aztlán, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Por una noche, una de las principales atracciones del parque se transformó en el escenario del encuentro entre el elenco y los fanáticos de Spider-Man, quienes acudieron para formar parte de esta experiencia previa al estreno de la película.

Más de mil 200 fans viven el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en Aztlán

Desde varias horas antes del evento, cientos de seguidores comenzaron a reunirse con playeras, máscaras, figuras de colección, carteles y disfraces inspirados en el universo del superhéroe.

Alrededor de 1,200 fanáticos consiguieron su acceso mediante dinámicas organizadas por Cinemex, Cinépolis, Sony Pictures y distintas plataformas, lo que les permitió ingresar al parque para presenciar la alfombra azul y fotografiarse con parte del elenco.

Además, cerca de 3,000 personas siguieron el desarrollo del evento desde el exterior gracias a las pantallas instaladas especialmente para la ocasión. Durante la jornada, Tom Holland y Zendaya salieron a saludar a quienes permanecieron fuera del recinto y agradecieron el apoyo de los seguidores.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Aztlán 360, la rueda de la fortuna de 85 metros de altura, que sirvió como escenario de la alfombra azul y se convirtió en uno de los espacios más fotografiados del evento.

Durante la celebración, la estructura se iluminó con el símbolo de Spider-Man, creando el efecto de una gigantesca telaraña visible desde distintos puntos del parque y de la Ciudad de México.

Aztlán Feria de Chapultepec recibe el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día. (cortesía )

Aztlán Feria de Chapultepec se consolida como sede de grandes eventos internacionales

La presencia de Tom Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton, junto con cientos de seguidores reunidos alrededor de Aztlán 360, convirtió al parque en una extensión del universo cinematográfico de Spider-Man.

El Fan Event también posicionó a Aztlán Feria de Chapultepec como un escenario para encuentros internacionales relacionados con la industria del entretenimiento, al reunir estudios, marcas, talento y comunidades de seguidores en un mismo espacio.

Gracias a su ubicación en uno de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana y a la versatilidad de sus instalaciones, el parque ofrece espacios para desarrollar experiencias que van más allá de una alfombra de presentación, integrándose con su oferta permanente de juegos mecánicos, gastronomía, cultura y entretenimiento.

Spider-Man: Un Nuevo Día llegará a las salas de cine de México el próximo 30 de julio. Antes de su estreno, la escala del Spidey World Tour convirtió a Aztlán Feria de Chapultepec en el punto de encuentro entre Tom Holland, Zendaya, Destin Daniel Cretton y miles de seguidores mexicanos del superhéroe.