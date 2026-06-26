Aztlán Feria de Chapultepec es uno de los espacios más significativos para los aficionados al fútbol en la Ciudad de México.

El parque, operado por Grupo Prodi en el predio de la antigua Feria de Chapultepec, registra miles de visitantes gracias a la iniciativa Futlán de Banco Plata.

Las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia permitieron que miles siguieran los encuentros de forma gratuita mediante pantallas gigantes distribuidas en el complejo recreativo.

Futlán de Banco Plata expande la experiencia mundialista a Tláhuac y Benito Juárez

Futlán de Banco Plata amplió su alcance al llevar actividades al Bosque de Tláhuac y al Parque de las Américas en la alcaldía Benito Juárez, acercando la experiencia mundialista a otros sectores de la ciudad.

En cada sede alterna se entregaron mil brazaletes dobles con acceso gratuito a Aztlán Feria de Chapultepec, válidos hasta septiembre.

Aztlán Chapultepec, lucha libre y mariachi: así vive la CDMX el Mundial 2026 con Futlán. (Cortesía)

La lluvia durante el partido México vs Chequia no frenó a los asistentes, quienes se refugiaron en áreas techadas y espacios gastronómicos para seguir el encuentro desde las pantallas del recinto.

Próximamente, la programación se enriquecerá con lucha libre, batucadas y mariachi para ofrecer una experiencia completa más allá de los partidos.