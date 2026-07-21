Con el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, cada vez más cerca, Cinépolis reveló la palomera y vasos coleccionables oficiales que acompañarán la llegada de la nueva película de Spider-Man: Brand New Day a sus complejos.

La colección de Spider-Man: Un Nuevo Día está conformada por dos vasos y una palomera inspirados en el icónico superhéroe de Marvel que ahora encarna Tom Holland, pensados para los fans que acostumbran llevarse un recuerdo de cada estreno.

¿Qué precio tendrán los coleccionables de Spider-Man: Un Nuevo Día en Cinépolis?

Cinépolis ha revelado los nuevos coleccionables de Spider-Man: Brand New Day: una palomera y un vaso que se venderán para el estreno de la nueva película de Marvel, en donde retoman los elementos icónicos del superhéroe: la ciudad, las telarañas y los saltos.

Palomera y vasos coleccionables en Cinépolis de Spider-Man: Un Nuevo Día (Ping Solutions / Cinépolis )

Hasta el momento, aunque Cinépolis no ha revelado la fecha de venta ni los precios de los vasos y la palomera de Spider-Man: Brand New Day, algunas páginas ya han revelado cuándo costarían los coleccionables:

Palomera coleccionable de Spider-Man: Un Nuevo Día - 385 pesos, incluye palomitas

Vasos coleccionables de Spider-Man: Un Nuevo Día - $245 pesos cada uno, incluyen refresco

Se espera que la preventa exclusiva para conseguir la palomera y vasos coleccionables de Spider-Man: Brand New Day en Cinépolis se realice el próximo 29 de julio para socios Club Cinépolis niveles Fanático y Súper Fanático y, el 30 de julio para venta general.

Palomera y vasos coleccionables en Cinépolis de Spider-Man: Un Nuevo Día (Ping Solutions / Cinépolis )

Así son los vasos y la palomera de Spider-Man: Brand New Day de Cinépolis

A través de redes sociales y un comunicado para prensa, Cinépolis reveló la palomera y vasos coleccionables de Spider-Man: Un Nuevo Día, en donde destacó que las piezas buscan capturar la esencia del personaje.

Es por eso que los diseños de los coleccionables de Spider-Man: Un Nuevo Día de Cinépolis que evocan el movimiento, las telarañas y los paisajes urbanos que han acompañado a Spider-Man durante décadas, convirtiéndolo en uno de los héroes más populares del cine.

Palomera y vasos coleccionables en Cinépolis de Spider-Man: Un Nuevo Día (Ping Solutions / Cinépolis )

Uno de los vasos para el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día en Cinépolis muestra al superhéroe arácnido balanceándose entre los rascacielos de la ciudad, mientras que el segundo presenta al héroe emergiendo desde la tapa con una telaraña lista para entrar en acción, creando un efecto tridimensional.

Por su parte, la palomera de Spider-Man: Un Nuevo Día recrea una enorme telaraña que envuelve toda la pieza, con Spider-Man apareciendo entre los hilos como si acabara de irrumpir desde el multiverso.

El diseño de Spider-Man: Brand New Day, tal y como reveló Cinépolis en redes y comunicados de prensa, apuesta por uno de los elementos más representativos del personaje y busca convertirse en uno de los coleccionables más llamativos de la temporada para esta película tan esperada de Marvel.