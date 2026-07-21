Este 20 de julio se llevará a cabo el Fan Event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX, el cual está resultando caótico para Sony Pictures incluso antes de su realización.

Esto debido a que se acusa a Sony Pictures de darle preferencia a influencers para que asistan al Fan Event de Spider-Man.

Spider-Man: Brand New Day (Sony)

Sony Pictures habría dado prioridad a influencers para el Fan Event de Spider-Man

Aunque no hay nada oficial por parte de Sony Pictures, muchos seguidores de Spider-Man que quisieron ir al Fan Event, acusaron que las “dinámicas” estaban pensadas solo para influencers.

Para el Fan Event de Spider-Man, Sony Pictures y otros involucrados lanzaron diversas dinámicas para asistir al Fan Event, sin embargo estas eran muy restrictivas.

Muchas de estas implicaban tener o mucho tiempo libre o una gran cantidad de seguidores, pues se basaban en responder rápido, tomar fotos en lugares específicos o tener reacciones.

Cuando se dieron los pases, varios fans notaron que los ganadores eran personas con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, además que varios invitados eran los influencers de siempre.

Esto provocó que se acusara a Sony Pictures de no hacer las cosas con transparencia, pues todo era una fachada para que los ganadores siempre fueran personalidades de internet.

Gracias a ustedes por dejar a los verdaderos fans afuera y darle entradas a revendedores e influencers.

Fue puro show, puro influencer, que triste.

Deja de regalar pases a influencers y YouTubers y dáselos a los verdaderos fans.

Invitados de Sony Pictures a evento de Spider-Man habrían revendido sus entradas

Sumado a lo anterior, varios fans también señalaron que los influencers invitados, así como supuestos “ganadores”, estuvieron vendiendo las entradas del Fan Event de Spider-Man.

Según mencionan, estas personas invitadas por Sony Pictures llegaron a ofrecer entradas al Fan Event de Spider-Man hasta por más de mil pesos cada una.

Si bien se supone que los boletos eran intransferibles, algunos de los revendedores señalaban que no se habían registrado para obtener su entrada.

Es decir, podían dar el nombre de cualquier otra persona al sistema, para así asegurar el lugar de esta. No obstante, algunos fans advirtieron que esto se podría prestar a un fraude.

Pues sus “fans” que ganaron, estuvieron revendiendo las entradas carísimas.

Los accesos para al Fan Event de Spidey se están vendiendo de los 1000 en adelante.