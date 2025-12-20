Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como ejes la inclusión y la interculturalidad, principios que fortalecen una educación humanista basada en la justicia, la igualdad, la comunidad y el pensamiento crítico.

Al presidir el 12° “Maratón por la Lectura”, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, hizo un llamado a las comunidades educativas a garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad.

Mario Delgado llama a la fraternidad y al respeto de los derechos humanos

Durante su mensaje, el titular de la SEP exhortó a no ser indiferentes ante el dolor humano y a asumir una responsabilidad histórica sustentada en el humanismo mexicano, que promueve la paz, el respeto y la comprensión mutua.

Señaló que esta conmemoración convoca a los gobiernos del mundo a garantizar los derechos de las personas migrantes, al tiempo que subrayó la necesidad de atender las causas de la migración forzada, como las guerras, el hambre, las crisis económicas y la inestabilidad política.

Asimismo, destacó que la lectura compartida fortalece sensibilidades, principios y vínculos comunitarios, por lo que reconoció a maestras, maestros, directivas, familias y estudiantes de la primaria La Prensa Pemex por abrir las puertas de su escuela a niñas y niños en situación de migración.

La primaria La Prensa Pemex atiende a 207 estudiantes en los turnos matutino y vespertino, de los cuales 59 son niñas y niños migrantes de origen cubano, guatemalteco, hondureño, nicaragüense y venezolano.

Durante la jornada, compartió con la comunidad escolar un fragmento de “Los emigrantes, ahora” del escritor uruguayo Eduardo Galeano, y encabezó la lectura colectiva del poema “Cantares” de Antonio Machado.

SEP impulsa programas educativos para infancias en movilidad

Mario Delgado Carrillo resaltó las acciones y programas que impulsa la SEP para garantizar la atención educativa de infancias migrantes, entre los que destacan:

Programa Binacional de Educación Migrante (Probem): mediante el cual docentes mexicanos imparten clases de verano en Estados Unidos.

Aula sin Fronteras, a cargo de @prendeMX, que lleva televisión educativa a albergues.

Cápsulas “Infancias sin muros por un mundo sin fronteras”, transmitidas por Canal Once.

Materiales educativos como “Caminos de aprendizaje”, el “Manual de gestión” y la “Guía didáctica para la inclusión”, desarrollados en colaboración con UNICEF y actualmente en proceso de distribución.

Finalmente, el titular de la SEP afirmó que la escuela en México es un espacio seguro y abierto para estudiantes de otros países, al señalar que la lectura “borra fronteras y reconoce vidas”, y que leer es un pasaporte que amplía el conocimiento y fortalece la empatía.

Al evento asistieron Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM); Mario Chávez Campos, director general de Operación de Servicios Educativos, así como las directoras del plantel, Norma Angélica Maya Téllez y Leticia Centeno Cadena.