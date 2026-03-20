Mujeres líderes, funcionarias, empresarias y activistas se dieron cita en el Senado de la República, convocadas por el senador José Ramón Gómez Leal, Paola López y el colectivo PresidentasMX, para reflexionar sobre el estado actual de la paridad en México.

Durante el encuentro se reconocieron avances, pero también se señalaron con claridad los retos que aún persisten en materia de igualdad de género.

Paridad en México: avances, pero con retos pendientes

Las participantes coincidieron en que, si bien se han logrado avances importantes en la representación de las mujeres, todavía existen obstáculos estructurales que limitan una igualdad plena.

El llamado fue claro: la paridad no puede quedarse en discurso, sino traducirse en acciones concretas que impacten la vida cotidiana de las mujeres.

La empresaria Elvira Daniel expuso los desafíos que implica ser mujer en el mundo corporativo, donde la maternidad sigue siendo vista como un obstáculo más que como un derecho.

En tanto, Mar Bayona, de Defensores del Pueblo, hizo un llamado a la sororidad práctica, al invitar a las mujeres a sumar esfuerzos como compañeras y a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Alejandra Alegría compartió avances en materia de salud, mientras que Patricia Ortiz señaló que las mujeres continúan siendo medidas con doble vara en distintos ámbitos: laboral, social, familiar y político.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la intervención de Susana Cueto, quien resumió el espíritu del encuentro con una frase contundente:

La paridad es nuestra, porque somos nosotras quienes la parimos: con el fuego de nuestra sangre, el latido de nuestra sororidad y la fuerza inquebrantable de cada una. Susana Cueto, fundadora de movimiento Presidentas MX.

Al cierre, quedó claro que el encuentro no fue un evento más, sino un llamado colectivo a seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva.

Las asistentes reiteraron su compromiso de continuar sumando esfuerzos hasta que la paridad deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.