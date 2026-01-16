La organización PresidentasMX, creada para impulsar la candidatura y respaldar la presidencia de la Dra. Claudia Sheinbaum, dio un paso firme rumbo al futuro al sostener una reunión estratégica el pasado 14 de enero de 2026, con el objetivo de fortalecer su estructura interna y continuar apoyando el liderazgo de la presidenta de México.

El encuentro permitió reafirmar el compromiso de la organización con el proyecto de la Cuarta Transformación y con la consolidación del liderazgo femenino en la vida pública del país.

PresidentasMX delinea estrategias en respaldo a Claudia Sheinbaum rumbo a 2027

Durante la reunión, integrantes clave de PresidentasMX dialogaron y delinearon estrategias de trabajo con miras a las elecciones de 2027, reiterando su respaldo a la Dra. Claudia Sheinbaum y a su proyecto de transformación nacional.

Entre las asistentes destacaron Hannah de la Madrid, Carmen Campuzano, Lizeth Gómez, Ángeles Guzmán, Mar Baoyona, Paty Ortiz, Alejandra Alegría y Susana Cueto, quienes coincidieron en la importancia de mantener una organización sólida y activa de cara a los próximos retos políticos.

En el encuentro se subrayó la consigna de los “tiempos de mujeres”, resaltando la relevancia de seguir impulsando el empoderamiento femenino, la participación política de las mujeres y el avance de la Cuarta Transformación (4T).

Las participantes intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos colectivos necesarios para fortalecer la equidad de género y consolidar los logros alcanzados, en un contexto donde las mujeres encabezan procesos de cambio social y político en México.

Con estas acciones, PresidentasMX se mantiene como un actor relevante en el escenario nacional, preparado para enfrentar los desafíos venideros y continuar su labor en favor de una sociedad más inclusiva, equitativa y transformadora.