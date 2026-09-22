La industria de la seguridad privada en México comienza a incorporar una mayor participación de mujeres en funciones que tradicionalmente contaban con una presencia masculina predominante. Un ejemplo se encuentra en Armour King, empresa que presta servicios de seguridad dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Actualmente, la plantilla de Armour King que labora en estos servicios está integrada por 783 mujeres y 692 hombres, lo que representa una participación femenina superior a la masculina. Esta composición refleja la incorporación de mujeres a funciones operativas y de vigilancia, además de su presencia en áreas administrativas.

Nos enfocamos en que cada persona que se suma a Armour King encuentre las mismas oportunidades de desarrollo, sin distinción de género. Los resultados que vemos hoy en el AICM son un reflejo de esa filosofía de trabajo que nos distingue. Responsable de Reclutamiento de Armour King.

A nivel nacional, 4 de cada 10 personas que integran la plantilla de Armour King son mujeres. Para la empresa, esta composición forma parte de una estrategia orientada a ampliar las oportunidades laborales y de desarrollo profesional para las mujeres dentro del sector de la seguridad privada.

Armour King incorpora mujeres a funciones operativas de seguridad en el AICM

La participación de las mujeres en Armour King no se limita a posiciones administrativas, pues también se han incorporado a actividades operativas y de vigilancia, espacios donde históricamente la presencia masculina ha sido mayoritaria.

Este cambio se relaciona con la evolución de las necesidades de la seguridad privada en México, donde la capacitación, las competencias profesionales y la preparación del personal tienen un papel relevante en la prestación de servicios.

En el caso del AICM, la presencia de mujeres representa una parte importante de la operación cotidiana de seguridad, en un entorno que requiere personal capacitado para atender distintos procesos y perfiles de pasajeros.

Armour King fortalece igualdad laboral y no discriminación

Las acciones de Armour King en materia de igualdad laboral también están vinculadas con la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, norma que contempla aspectos relacionados con las prácticas laborales, la igualdad de oportunidades y las condiciones para el desarrollo de las personas trabajadoras.

Para una empresa dedicada a la seguridad privada, las políticas de igualdad no solo implican ampliar la contratación de mujeres, sino también generar condiciones que favorezcan su permanencia y desarrollo profesional dentro de la organización.

Armour King señala que continuará revisando sus prácticas de contratación y desarrollo profesional como parte de sus acciones para mantener condiciones de igualdad y no discriminación entre su personal.

La creciente presencia de mujeres en áreas operativas refleja una transformación dentro de la industria de la seguridad privada en México, donde la participación femenina ocupa cada vez más espacios en actividades que durante años estuvieron asociadas principalmente con los hombres.