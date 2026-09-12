En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunas aerolíneas suspendieron vuelos por la tormenta eléctrica que azota este 11 de septiembre a la alcaldía Venustiano Carranza.

“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”. AICM

De acuerdo con el propio aeropuerto, varias aerolíneas decidieron detener despegues y aterrizajes como medida preventiva, priorizando la seguridad de pasajeros.

AICM pidió a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos, ya que los ajustes operativos pueden variar según cada compañía.

Aerolíneas suspenden vuelos en el AICM (Especial)

Activan Alerta Naranja en Venustiano Carranza y Alerta Amarilla en 10 alcaldías de la CDMX

Protección Civil activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Venustiano Carranza para este viernes 11 de septiembre de 2026.

Además, la dependencia informó la actualización de la Alerta Amarilla para 10 alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo

Clima CDMX (Especial)

Nota en desarrollo. En breve más información...