La secundaria de la SEP en Tláhuac mantiene operativos tras caso grave de bullying.

La secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac, CDMX, se mantiene en alerta tras apuñalamiento de un alumno.

Mantienen operativos en secundaria de la SEP en Tláhuac tras caso grave de bullying

Después del caso grave de bullying que acabó con un estudiante detenido por apuñalar a un compañero, la secundaria de la SEP en Tláhuac mantiene operativos a la entrada y salida de alumnos.

El dispositivo está a cargo de elementos de policía escolar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque también hay personal de Participación Ciudadana del gobierno de la CDMX.

La intención del operativo es brindar confianza tanto en los alumnos como en los padres de familia, además de prevenir el bullying.

Secundaria en Tláhuac (Captura / Google Maps)

Ante tal situación, los padres de familia quieren que la seguridad en la secundaria sea de forma permanente y que no se retire tras unas cuantas semanas.

Los operativos en la secundaria “Alfonso Caso Andrade” se mantienen a nueve días del ataque que sufrió Jeremy, un adolescente de 15 años de edad, quien fue apuñalado en una riña.

Por el momento, Jeremy se mantiene en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Legaria en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Su estado es grave pero estable, tras ser herido en tres zonas: en tórax, intestino y pulmón.

Mientras que Kevin, el agresor de Jeremy, fue vinculado a proceso por lesiones que ponen en peligro la vida.

Padres y maestros de secundaria de la SEP en Tláhuac tiene reunión tras caso grave de bullying

Luego del caso grave de bullying que se vivió en la secundaria de la SEP en Tláhuac, padres y maestros tuvieron una reunión.

Ahí, se llegó a un acuerdo para mejorar la seguridad en las inmediaciones de la secundaria.

Además de que se trató el tema de bullying entre los alumnos del plantel educativo.