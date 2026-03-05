Hoy 4 de marzo, un alumno llevó arma a secundaria en Azcapotzalco y autoridades desalojan plantel.

Elementos de seguridad en Azcapotzalco se movilizaron, después de que autoridades de la Escuela Secundaria Técnica No. 15 “Ing. Pablo Hope Hope” reportaran a un alumno armado en sus instalaciones.

Desalojan secundaria en Azcapotzalco por alumno que llevó un arma

La Escuela Secundaria Técnica No. 15 en Azcapotzalco desalojó a sus estudiantes tras detectar a un alumno armado.

De acuerdo con los reportes, autoridades le aseguraron al joven un arma de fuego corta, así como cuatro cartuchos útiles.

Alumno lleva arma a secundaria en Azcapotzalco y desalojan plantel (@AntonioHuitzil2 / X)

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que el personal acudió a la secundaria ubicada en la colonia Santa Catarina para una “entrevista ciudadana”.

Cuando personal de la SSC arribó al plantel, la subdirectora de la institución educativa señaló que el alumno fue detectado con un objeto similar a una pistola.

El estudiante, acompañado de sus padres, fue presentado ante las autoridades ministeriales para llevar a cabo todas la indagatorias correspondientes.

La situación en la Escuela Secundaria Técnica No. 15 en Azcapotzalco provocó la preocupación de padres de familia, quienes acudieron a las instalaciones de la secundaria.

Esto con el fin de recoger a sus hijos y asegurarse que estuvieran a salvo.

Tras el incidente, elementos de la SSC se quedaron en las inmediaciones de la secundaria con el objetivo de preservar la seguridad de la institución educativa.