Sandra Echeverría confirma avances en el caso de fraude contra Metaxchange Capital con el inicio de las audiencias contra los implicados; la actriz denunció el fraude a inicios de 2025.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que han ejecutado 17 órdenes de aprehensión en contra de involucrados en el presunto fraude, por lo que hay 15 personas vinculadas a proceso y 2 en prisión preventiva.

Sandra Echeverría informa avances del caso de fraude contra Metaxchange Capital

Metaxchange Capital era una empresa que ofrecía rendimientos superiores a un banco, denunciada por Sandra Echeverría de presunto fraude en febrero de 2025, luego de que dejaran de pagar rendimientos y retuvieran el dinero de más de mil clientes.

Sandra Echeverría confirmó que hay avances en el caso, pues ya se logró que hubiera audiencias iniciales en contra de los implicados.

Hemos avanzado mucho con todo lo que fue el fraude. Estamos ya iniciando los juicios en este momento, la gente sigue encarcelada, y a partir de eso me he estado metiendo también como muchas otras cosas como de justicia social. Sandra Echevrría

Avanza caso Metaxchange (@metaxchange_ / Instagram )

El presunto fraude de Metaxchange Capital tiene 293 carpetas de investigación y 358 víctimas, según información de la Fiscalía de la CDMX; Sandra Echeverría asegura que son más de mil personas afectadas.

Se estima que Metaxchange Capital habría estafado cerca de 710 millones de pesos; la empresa prometía a sus clientes invertir su dinero en el mercado internacional y dar rendimientos superiores a una institución bancaria.

Sandra Echeverría realizó una denuncia ante las autoridades y compartió un video donde señalaba como responsable del fraude de Metaxchange Capital a Nazaret Rodríguez, fundadora y directora de la empresa.

La actriz no profundizó en el tema y no mencionó si Nazaret Rodríguez continúa en prisión por el caso, pero el proceso judicial sigue su curso,

La denuncia pública ayudó en el caso de fraude de Metaxchange Capital

Sandra Echeverría admitió que la presión pública ayudó a que el caso en contra de Metaxchange Capital no se estancara y sigan con los procesos judiciales correspondientes.

La también cantante mencionó que, gracias a este proceso, pudo entender el alcance que tienen las redes sociales y que deben ser usadas para ayudar en casos de injusticia, como el que viven los clientes de Metaxchange Capital.

Siento que las plataformas no son solamente para la moda o para nuestro trabajo, también hay que aprovecharla para apoyar a la gente. La verdad es que ha servido en varias ocasiones, así es que pues ahí estaremos apoyando lo que se pueda Sandra Echeverría