La Fiscalía de la CDMX, presidida por Bertha Alcalde, informó que MetaXchange es investigada junto a tres empresas que habrían caído en presuntos esquemas de fraude.
En lo que corresponde a MetaXchange, son 293 las carpetas de investigación que se tienen por un fraude de 710 mdp aproximadamente.
MetaXchange es investigada por fraude de mil 820 mdp; 358 víctimas ya denunciaron
La Fiscalía de la CDMX informó que MetaXchange junto a otras tres empresas más, están siendo investigadas por esquemas de fraude que en conjunto engañaron por un patrimonio de mil 850 mdp aproximadamente.
En lo que respecta a MetaXchange, empresa en donde la actriz Sandra Echeverría invirtió su dinero, actualmente tiene 293 carpetas de investigación en relación a 358 víctimas que han actuado legalmente.
Según las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX, el fraude correspondería a 710 millones de pesos por las 358 víctimas en conjunto.
Asimismo, se informó que actualmente existen 17 órdenes de aprehensión con 15 vinculaciones a proceso. Además de la detención de tres probables responsables en el fraude que están en prisión preventiva.
Entre los detenidos se encuentra Nazaret Rodríguez, quien sería la CEO de MetaXchange, además de Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, ya vinculados por fraude.
La forma en que MetaXchange operaba correspondía a recibir recursos para invertirlos en “mercados financieros internacionales”, llevando a un mejor rendimiento que los ofrecidos en el mercado nacional.
Empresas junto a MetaXchange que cometieron fraude, según Fiscalía CDMX
Además de MetaXchange, estas son las otras empresas que habrían incurrido en fraude, según dijo la Fiscalía CDMX:
- Strategic Capital Agency/ Grupo Inverforx
- Booster/XY Booster
- Desarrollo Ejecutivo BRAJ