La Fiscalía de la CDMX, presidida por Bertha Alcalde, informó que MetaXchange es investigada junto a tres empresas que habrían caído en presuntos esquemas de fraude.

En lo que corresponde a MetaXchange, son 293 las carpetas de investigación que se tienen por un fraude de 710 mdp aproximadamente.

MetaXchange es investigada por fraude de mil 820 mdp; 358 víctimas ya denunciaron

La Fiscalía de la CDMX informó que MetaXchange junto a otras tres empresas más, están siendo investigadas por esquemas de fraude que en conjunto engañaron por un patrimonio de mil 850 mdp aproximadamente.

En lo que respecta a MetaXchange, empresa en donde la actriz Sandra Echeverría invirtió su dinero, actualmente tiene 293 carpetas de investigación en relación a 358 víctimas que han actuado legalmente.

Según las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX, el fraude correspondería a 710 millones de pesos por las 358 víctimas en conjunto.

Fiscalía de la CDMX informa sobre proceso legal de MetaXchange. (@FiscaliaCDMX)

Asimismo, se informó que actualmente existen 17 órdenes de aprehensión con 15 vinculaciones a proceso. Además de la detención de tres probables responsables en el fraude que están en prisión preventiva.

Fiscalía de la CDMX informa sobre proceso legal de MetaXchange. (@FiscaliaCDMX)

Entre los detenidos se encuentra Nazaret Rodríguez, quien sería la CEO de MetaXchange, además de Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, ya vinculados por fraude.

La forma en que MetaXchange operaba correspondía a recibir recursos para invertirlos en “mercados financieros internacionales”, llevando a un mejor rendimiento que los ofrecidos en el mercado nacional.

Empresas junto a MetaXchange que cometieron fraude, según Fiscalía CDMX

Además de MetaXchange, estas son las otras empresas que habrían incurrido en fraude, según dijo la Fiscalía CDMX: