El Gobierno de Monterrey inició la construcción y rehabilitación de tres espacios públicos en el sector poniente, con una inversión de 13 millones 98 mil 468 pesos, como parte del Programa de Presupuesto Participativo 2026. Las obras se realizarán en Bosques de las Cumbres, Colinas de San Jerónimo y Cumbres San Agustín.

Los proyectos buscan ampliar y mejorar las áreas deportivas, recreativas y de convivencia para las familias de estas colonias. Entre los trabajos se encuentran la construcción de una cancha de futbol, la renovación de un parque y la edificación de un salón polivalente.

Monterrey construirá una cancha de futbol y rehabilitará el Parque Gansos

En la colonia Bosques de las Cumbres se construirá una cancha de futbol soccer sobre la calle Barcelona, a la altura de Toledo, con una inversión de 4 millones 829 mil 970 pesos. El proyecto contempla una plataforma con pasto sintético, porterías e iluminación, además de un área de juegos infantiles y otra equipada con aparatos para hacer ejercicio.

Por otra parte, en el tercer sector de Colinas de San Jerónimo comenzaron los trabajos de rehabilitación del Parque Gansos, con recursos por 4 millones 519 mil 976 pesos. Las labores incluyen la renovación del área infantil, instalación de nuevos juegos, bancas metálicas, una cancha polivalente y luminarias.

Estas intervenciones forman parte de las propuestas seleccionadas mediante el Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a las y los habitantes proponer, votar y elegir las obras que consideran prioritarias para sus colonias.

Cumbres San Agustín tendrá un nuevo salón polivalente

En la colonia Cumbres San Agustín se construirá un salón polivalente con una inversión de 3 millones 748 mil 521 pesos. El inmueble contará con espacios interiores, sanitarios, instalaciones eléctricas, aire acondicionado y dispositivos de seguridad.

El proyecto también contempla andadores y rampas de acceso para facilitar el uso de las instalaciones por parte de los habitantes de la zona.

Los recursos para las tres intervenciones provienen del Presupuesto Participativo y de aportaciones municipales, de acuerdo con las características de cada proyecto.

Con el inicio de estas obras, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la infraestructura comunitaria y ampliar los espacios disponibles para la actividad física, la recreación y la convivencia, a partir de propuestas impulsadas por la ciudadanía.