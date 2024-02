Sandra Cuevas, la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc de la CDMX, confirma su rompimiento con la alianza PRI-PAN-PRD.

Este miércoles 31 de enero de 2024, Sandra Cuevas anunció que se enfocará en su Organización Política por la Familia y la Seguridad de México para “honrar su palabra y nunca traicionar a nadie”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc también aseguró que el PAN “se va a hundir”, el PRD va a desaparecer y que Santiago Taboada nunca será jefe de gobierno de la CDMX; te contamos qué fue lo que dijo.

Sandra Cuevas convocó a una conferencia de prensa este miércoles 31 de enero de 2024 en la que confirmó su rompimiento con la alianza PRI-PAN-PRD.

En esa misma línea, afirmó que “comenzará una nueva historia” con su Organización Política por la Familia y la Seguridad de México, la cual busca convertir en partido político con el fin de honrar su palabra y nunca traicionar a nadie.

Esto después de que los dirigentes partidistas le informaran sobre el hecho de que Sandra Cuevas no podrá reelegirse para encabezar la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX por medio de la alianza opositora.

Asimismo, Sandra Cuevas afirmó que la “castigaron por decir la verdad”, motivo por el cual declaró que el PAN se hundirá junto al cártel inmobiliario y el PRD va a desaparecer.

Por no haber desviado recursos públicos, por no aceptar sus porquerías, se me castigo no aceptándome dentro de la alianza.

Durante las declaraciones de Sandra Cuevas en su conferencia de prensa, la alcaldesa arremetió contra Santiago Taboada.

Sandra Cuevas afirmó que el alcalde de Benito Juárez y actual candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, nunca será jefe de gobierno.

Un hombre que no tiene palabra. Un hombre que no respeta acuerdos, no vale nada. Tú no vales nada. Y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno. Escúchame lo que te estoy diciendo: no vas a ser nunca jefe de gobierno, porque eres un hombre sin valor, sin palabra, y que haces acuerdos con delincuentes.

Sandra Cuevas