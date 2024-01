¿Sandra Cuevas se irá a Movimiento Ciudadano? La alcaldesa de Cuauhtémoc habló un poco sobre la continuidad de sus aspiraciones políticas y aseguró que sí se ve de fosfo.

En entrevista para Joaquín López-Dóriga, Sandra Cuevas adelantó algunos detalles sobre la decisión que tomará de sumarse a otro partido político y entre las opciones salió a relucir Movimiento Ciudadano.

Ya que actualmente Sandra Cuevas pausó su relación con la alianza PRI-PAN-PRD ante diferencias que ha tenido con las dirigencias de los partidos, en tanto que ha descartado completamente a Morena.

Pero, ¿Sandra Cuevas se irá a Movimiento Ciudadano? Te contamos qué dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Durante la entrevista de hoy martes 16 de enero, Sandra Cuevas adelantó algunos detalles sobre su camino político a seguir que hará público hasta el próximo lunes 22 de enero.

Sin embargo, la alcaldesa señaló que sostendrá reuniones tanto con la alianza de la oposición (PRI-PAN-PRD), así como con Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

Sobre éste último, Sandra Cuevas no pudo evitar decir que le caía muy bien y además reconoció su labor como dirigente así como la estrategia de comunicación del partido naranja.

“Voy a tener nuevamente una reunión con la alianza, voy a reunirme nuevamente con el senador Dante Delgado, quien la verdad me cae muy bien, debo decirlo (...) Me parece que lo hace muy bien y tienen una gran estrategia de comunicación, lo que le hace falta a la alianza y a Morena”.

En ese sentido, Joaquín López-Dóriga la cuestionó si se veía de fosfo, en alusión a la campaña “fosfo fosfo” promovida por Mariana Rodríguez y Samuel García para Movimiento Ciudadano.

A lo que Sandra Cuevas respondió “Sí me veo de fosfo”, lo que podría ser un guiño a su posible decisión de sumarse a las filas del partido naranja que de ser así, lo confirmará el lunes 22 de enero.

“Sí me veo de fosfo. Pero yo me veo defendiendo este país, me veo dando la última batalla para que no siga Morena en la CDMX y en este país”.

Sandra Cuevas