La diputada local Diana Sánchez Barrios denunció presuntas lesiones, robo, amenazas, usurpación de funciones y allanamiento de morada, derivados de un operativo realizado por elementos de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

En conferencia de prensa, la legisladora señaló que los hechos ocurrieron durante un despliegue contra comerciantes del espacio público, el cual, aseguró, se realizó con uso excesivo de la fuerza.

Hoy queda claro que el problema en Cuauhtémoc no es el comercio popular. El problema es la incapacidad de diálogo de una alcaldesa que no conoce el territorio que gobierna, que no entiende la historia de sus barrios y que ha preferido la confrontación antes que la conciliación. Diana Sánchez Barrios

Sánchez Barrios informó que hasta el momento se han interpuesto 12 denuncias por parte de comerciantes afectados y no descartó que se sumen más en los próximos días.

Diana Sánchez Barrios acusa uso excesivo de la fuerza en operativo de Cuauhtémoc

La diputada, respaldada por integrantes de Morena en la Ciudad de México, detalló que el enfrentamiento ocurrió el viernes 13 de febrero de 2026 entre comerciantes y personal de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con su versión, los desalojos se dieron después de que legisladores locales presentaran denuncias contra la alcaldesa por presuntas irregularidades en procesos de licitación, en los que, según expuso, se habrían asignado 97 millones de pesos a un mismo consorcio empresarial conocido como Grupo Meor.

Asimismo, vinculó el conflicto con el proceso de gentrificación que, afirmó, se vive en la demarcación.

En la relatoría presentada ante medios, se indicó que el Gobierno de la Ciudad de México había acordado una mesa de trabajo para ese mismo día a las 14:00 horas; sin embargo, señalaron que personal de la alcaldía no acudió.

La organización Pro Diana explicó que los comerciantes habían sido reubicados previamente en la zona de San Cosme para liberar el túnel Génova, en la Glorieta de Insurgentes.

Durante el operativo, añadieron, solicitaron diálogo para poder comercializar artículos de temporada.

Según su testimonio, el retiro de puestos y mercancía derivó en jaloneos y personas lesionadas.

Comerciantes rechazan haber agredido a la alcaldesa Alessandra Rojo

Los comerciantes se deslindaron de las acusaciones sobre presuntas agresiones contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

De acuerdo con lo expuesto en conferencia, la edil contaba con un amplio dispositivo de seguridad y, en el momento del repliegue, habría sido resguardada por sus propios elementos, situación que, según señalaron, pudo haber derivado en las lesiones que posteriormente mostró públicamente.

Tras los hechos, la alcaldesa se retiró del lugar en un vehículo oficial. Más tarde, alrededor de las 20:30 horas, regresó con un nuevo operativo policiaco, según denunciaron.

En la presentación final, los comerciantes y la diputada reiteraron su postura en contra de la gentrificación y señalaron que desde el Congreso defenderán los derechos del comercio popular.

Finalmente, al ser cuestionada sobre un posible rompimiento político con la alcaldesa, Diana Sánchez Barrios afirmó que apuesta por el diálogo institucional y se manifestó en contra de la violencia. También urgió a avanzar en la aprobación de leyes secundarias para regular el comercio en el espacio público en la Ciudad de México.