La conductora Rocío Sánchez Azuara -de 62 años de edad- sufrió un robo en El Palacio de Hierro de Polanco; esto se sabe del caso.

El periodista Carlos Jiménez compartió en X que Rocío Sánchez Azuara fue víctima de la delincuencia en la alcaldía Miguel Hidalgo a finales de octubre de 2025.

Le robaron la bolsa a Rocío Sánchez Azuara en El Palacio de Hierro de Polanco

Rocío Sánchez Azuara se encontraba de compras en El Palacio de Hierro cuando delincuentes aprovecharon para robarle la bolsa.

La bolsa contenía tarjetas bancarias, dinero y documentos de la conductora.

Rocío Sánchez Azuara (@rocio_sazuara / Instagram)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga el robo de la bolsa de Rocío Sánchez Azuara.

Hasta el momento, no han detenido a los responsables y Rocío Sánchez Azuara no se ha manifestado por este robo en redes sociales.

Famosos denuncian a plazas comerciales por robos

En lo que va del 2025, varios famosos han denunciado robos en plazas comerciales, como el caso de Erika Buenfil, de 61 años de edad.

Erika Buenfil sufrió un robo el 20 de agosto de 2025 en la plaza Mitikah; la actriz menciona que dejó varias pertenencias en su auto y fueron robadas.

Al día siguientes, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la CDMX detuvieron a los presuntos responsables del robo.

Este robo era un conocido modus operandi en estacionamientos de la zona; un hombre vigilaba los autos, mientras otro abría el carro y un tercero era quien se llevaba los objetos de valor.

Es por eso que las víctimas no se percataban de que habían sido robadas, ya que sus autos no presentaban huellas de algún atraco.