La actriz Erika Buenfil de 61 años de edad, se convirtió en víctima de robo junto con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil, y su sobrino en la plaza comercial Mitikah en CDMX.

Admitiendo estar “muy enojada” Erika Buenfil compartió la terrible experiencia que pasó el 20 de agosto en Mitikah donde la seguridad de la plaza ni siquiera ayudó a recuperar los objetos robados.

Erika Buenfil sufre robo en Mitikah CDMX; sacaron dos laptops de su vehículo

Con un video en sus redes sociales, Erika Buenfil compartió la terrible experiencia que pasó en Mitikah de CDMX con el robo de dos computadores que sacaron de su camioneta.

La actriz compartió que junto con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil y su sobrino Alejandro, decidieron ir a cenar a Mitikah de CDMX, y que se les hizo fácil dejar dos computadoras en su camioneta.

Erika Buenfil con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil y su sobrino Alejandro. (@erikabuenfiloficial)

Pese a que Erika Buenfil admite su responsabilidad de haber dejado objetos de valor en su vehículo, externó su molestia con la seguridad de la lujosa plaza Mitikah.

Y es que señaló que aunque ha ido a otras plazas comerciales y también ha dejado objetos de valor, nunca le habían robado nada.

“Vimos gente de seguridad, hay cámaras porque es una plaza muy nueva y dije ‘total, no nos vamos a tardar’ “. Erika Buenfil, actriz.

Por otra parte, señaló que le pareció increíble el robo debido a que su camioneta no presentó ninguna anomalía por ello no se dieron cuenta del hurto hasta que buscaron las laptops.

Ante ello, explicó que su hijo Nicolás de Jesús Buenfil rastreó su laptop con su teléfono y aún seguía en Mitikah por lo que regresaron a la plaza solicitando ayuda de la seguridad, pero pareciera que estos solo entorpecieron que recuperaran sus cosas.

Y es que contó que por los trámites que la seguridad de Mitikah les pedía hacer, la laptop que aún era rastreable desapareció y ya no pudieron encontrar nada, “qué decepción”.

“Acuden con la seguridad de ahí [Mitikah] no los ayudaron en nada, tenían que levantar una denuncia. Les empiezan a hacer un montón de preguntas, cosa que le da tiempo a la persona que aún estaba ahí de ya no estar. Mitikah no nos ayudó, les ponían una traba tras otra”. Erika Buenfil, actriz.

A unas horas del suceso, Erika Buenfil compartió en un live de TikTok que estaba “muy enojada” con el robo porque la laptop de su hijo es su herramienta de educación para la universidad.

Erika Buenfil intuye que la misma seguridad de Mitikah de CDMX les robó

Erika Buenfil contó que le robaron en Mitikah de CDMX y que incluso no se dio cuenta hasta que buscó sus laptops, explicando su creencia sobre la seguridad de la plaza.

En el live que Erika Buenfil hizo el 21 de agosto en TikTok, la actriz contó que su camioneta estaba intacta lo que le pareció extraño.

“Lo más impresionante es que la camioneta estaba intacta, no hay un cristalazo, no hay una puerta forzada, sí cerramos bien”. Erika Buenfil, actriz.

Asimismo, señaló que la seguridad de Mitikah de CDMX entorpeció tanto el ir a buscar la laptop con la ubicación que su hijo Nicolás de Jesús Buenfil tenía, que le pareció muy sospechoso.

Y aunque Erika Buenfil dijo “no quiero echar culpas” cree que la seguridad de Mitikah no quiso ni enseñar las cámaras porque seguro conocen a la persona que les robó.