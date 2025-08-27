Tv Azteca no va a sacar del aire a Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara, solo transmitirá un episodio al mes.

Tu Historia como la mía apostaba por ser la competencia de La Casa de los Famosos México 2025, pero no logró cumplir con las expectativas.

Tu historia como la mía de Rocío Sánchez Azuara no se cancela, pero habrá cambios

Rocío Sánchez -de 62 años de edad- es la figura estelar de TV Azteca y durante 3 fines de semana condujo Tu Historia como la mía.

Trascendió que Tu historia como la mía sería cancelado por bajo rating, lo cual ya fue desmentido.

Rocío Sánchez Azuara estrena 'Tu historia como la mía' (Instagram/@rocio_sazuara)

Según información del periodista Hugo Maldonado, Tu historia como la mía no será cancelado, pero, solo tendrá una emisión por mes.

Al parecer, falta 7 capítulos por transmitir de Tu Historia como la mía y terminará oficialmente en marzo de 2026.

TV Azteca transmitirá Tu Historia como la mía como un programa especial con figuras como:

Sául ‘El Jaguar’, de 37 años de edad

Fey, de 52 años de edad

Lidia Ávila, de 45 años de edad

Laura Flores, de 62 años de edad

Pablo Ruiz, de 50 años de edad

Sheyla, de 52 años de edad

Emir Pabón, de 45 años

Aunque aún no han confirmado el nuevo horario, Tu historia como la mía se podría transmitir los sábados a las 21:00 horas.

A pesar del ‘fracaso’ de Tu historia como la mía, Rocío Sánchez Azuara sigue triunfando

Rocío Sánchez Azuara se ha convertido en una de las personalidades más importantes de TV Azteca y sus programas han competido con otras televisoras.

Sin embargo, Tu historia como la mía no logró desbancar a La Casa de los Famosos México 2025.

A pesar de este ‘fracaso’, ‘Acércate a Rocío’ es uno de los programas más vistos en la tarde y tiene millones de vistas en YouTube.