Luego de que se informara del robo que Rocío Sánchez Azuara de 62 años de edad, vivió en El Palacio de Hierro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX, la conductora salió a dar su versión.

Debido a que la información ya se había dado, Rocío Sánchez Azuara decidió salir a hablar para aclarar qué fue lo que pasó en El Palacio de Hierro porque no todo lo dicho era verdad.

Rocío Sánchez Azuara habla del robo que vivió en El Palacio de Hierro

La conductora de Acércate a Rocío en TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara, confirmó que vivió un robo en El Palacio de Hierro de la alcaldía Miguel Hidalgo, sucursal Polanco en la Ciudad de México.

Sin embargo, Rocío Sánchez Azuara salió a contar qué pasó debido a que la información que estaba circulando no toda era real.

La conductora dijo que sí le habían robado una bolsa en El Palacio de Hierro, pero no la personal que contenía su cartera, tarjetas y documentos, sino una que compró.

Y es que incluso compartió que dicha bolsa de mano se la dieron dentro de una de papel azul que no tenía como identificarse que era de El Palacio de Hierro, pero al dejarla en el mostrador mientras firmaba unos papeles se la robaron.

“En el momento en que yo firmo, literal, pongo la bolsa que traía mi mano de papel encima del mostrador de la señorita, en el momento de bajar y firmar (...) cuando regreso mi cara para recoger mi bolsa ya no estaba”. Rocío Sánchez Azuara, conductora.

Por otra parte, señaló que la bolsa no era de grandísimo costo, pues hasta compartió que la pagaría a 12 meses sin intereses y que tenía una ‘R’ en ella.

Rocío Sánchez Azuara recuerda que en Estados Unidos las tiendas tienen seguro contra robos

Rocío Sánchez Azuara compartió detalles del robo que vivió en El Palacio de Hierro, detallando el asombro que sintió cuando supo que la tienda no tenía seguro y se deslindó del hurto.

Aunque instantáneamente la conductora se dio cuenta del robo y pidió las cámaras, vio que una persona que estaba junto a ella en el mostrador hurtó la bolsa, pero la seguridad no pudo hacer nada.

¡Aclarando temas, tengan mucho cuidado! 👜 pic.twitter.com/jCP3fH9U59 — Rocío Sánchez Azuara (@RocioSAzuara) November 3, 2025

Rocío Sánchez Azuara contó que aunque fue con la seguridad de El Palacio de Hierro rápidamente, estos le dijeron que no podían ni entregarle la grabación de las cámaras hasta que no metiera la denuncia a la Fiscalía.

Pese a que la conductora fue a la Fiscalía de la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo que el proceso por el robo fue largo y tedioso, quejándose de que El Palacio de Hierro no se haga responsable.

Incluso Rocío Sánchez Azuara aseguró que en Estados Unidos las tiendas departamentales tienen un seguro contra robos, de modo que si te roban un artículo dentro de su tienda se hacen responsables.

“¡Tengan mucho cuidado! Espero que se hagan responsables porque debe existir un seguro en la tienda. En Estados Unidos eso te lo resuelven de volada porque existen seguros de parte de las tiendas donde te pueden cubrir ese tipo de atracos”. Rocío Sánchez Azuara, conductora.

Asimismo, Rocío Sánchez Azuara señaló que le parecía increíble que todavía tuviera que pagar por dicha bolsa que le robaron dentro de El Palacio de Hierro siendo que todo está en las cámaras de seguridad.