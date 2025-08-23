A 2 días del robo de su camioneta, Erika Buenfil -de 61 años de edad- podría obtener justicia.

Las autoridades dieron a conocer la detención de dos presuntos implicados en el robo que Erika Buenfil sufrió en el estacionamiento de plaza Mitikah, en la Ciudad de México (CDMX).

Erika Buenfil denunció en redes sociales el incidente, expresando su frustración por la falta de ayuda del personal de seguridad de la plaza .

Erika Buenfil (Instagram/@erikabuenfil50)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) informó el viernes la detención de dos individuos que estarían relacionados con el asalto a la camioneta de Erika Buenfil.

Uno de los detenidos fue identificado como Jaime ‘N’, de origen colombiano. El otro es Enrique ‘N’.

Ambos formarían parte de un grupo dedicado al robo de pertenencias en estacionamientos de plazas comerciales.

La detención se realizó tras un operativo de seguimiento que incluyó el rastreo del GPS de una de las computadoras robadas, que aún se encontraba en Mitikah al momento de la denuncia.

La SSC-CDMX no dio a conocer si las computadoras robadas fueron recuperadas.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que ya se presentaron las denuncias correspondientes y se espera que se presenten cargos en breve.

Erika Buenfil (Tomada de video)

Erika Buenfil lamentó que la seguridad de Plaza Mitikah no les brindara ayuda; seguidores denuncian que los robos ocurren desde hace al menos 3 años

El robo ocurrió el miércoles 20 de agosto, en el estacionamiento de plaza Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez.

Erika Buenfil acudió a cenar con su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro a un restaurante japonés, ubicado dentro de la plaza.

En su vehículo, Erika Buenfil y sus acompañantes decidieron dejar dos computadoras portátiles, mismos que al terminar de cenar, descubrieron que habían sido robados sin que la camioneta mostrara señales de forzamiento.

“Lo más impactante es que la camioneta estaba intacta. No hubo cristal roto, ni puerta violentada”, destacó Erika Buenfil en un video publicado en TikTok.

La actriz no perdió la oportunidad de denunciar la falta de apoyo del personal de seguridad de plaza Mitikah, señalando: “Nunca nos ayudaron, nos ponían trabas a cada momento”.

Sus seguidores reaccionaron expresándole su apoyo y denunciando que este tipo de robos llevan sucediendo desde hace al menos 3 años en Plaza Mitikah, sin que las autoridades atiendan la situación.

Asimismo, los internautas lamentaron que sólo por tratarse de una persona famosa, como Erika Buenfil, el robo se haya atendido en cuestión de horas.