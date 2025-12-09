Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy lunes 8 de diciembre de un intento de robo de esculturas de 57 mil pesos, el cual dejó como saldo una persona detenida en Santa Fe.

De acuerdo con los reportes, se trata de un hombre de 56 años de edad, quien intentó robar tres esculturas de cristal cortado de un local comercial en la alcaldía Cuajimalpa.

Este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó la detención de un sujeto que intentó robar esculturas de cristal cortado cuyo valor alcanza los 57 mil pesos.

Autoridades señalaron que el individuo ingresó a una tienda departamental en Santa Fe, de donde tomó las esculturas y buscó huir del lugar sin realizar el pago correspondiente.

Ante estos hechos, la encargada del área de prevención de pérdidas de dicho local alertó a los uniformados, señalando que tenían retenido a un hombre que intentó robar mercancía.

Fue así que elementos de la Policía Bancaria de la SCC CDMX que vigilaban la avenida Vasco de Quiroga acudieron al llamado, llevando a cabo los procedimientos para la detención formal.

Esto luego de que le realizan una revisión de seguridad, en donde entre sus pertenencias le fueron encontradas las tres esculturas de cristal cortado que buscó robar del lugar.

Al momento de la detención, los uniformados le leyeron sus derechos al hombre de 56 años quien, posteriormente fue trasladado a un Ministerio Público y puesto a disposición de un juez quien determinará su situación legal.