La Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que dará seguimiento al proceso y bienestar de los animales que eran albergados en el Refugio Franciscano, el cual se encuentra en pleno conflicto legal entre particulares.

En un comunicado oficial de la secretaria del Medio Ambiente, se señala que los animales permanecerán en el inmueble, pues lo primordial es velar por el bienestar de las mascotas que ahí se encuentran.

La SEDEMA, a través de la AGATAN y en coordinación con la PAOT, llevará a cabo un censo de los animales que se encuentran en el Refugio Franciscano, a fin de contar con información actualizada que permita dar seguimiento

Se explica que el Gobierno de la CDMX mantendrá vigilancia permanente y coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial, a fin de que los animales cuenten con condiciones adecuadas de cuidado.

Refugio Franciscano: CDMX da seguimiento al proceso y bienestar de los animales (Especial)

Personal del Refugio Franciscano encabeza manifestación en la carretera México-Toluca

En medio de la disputa por el Refugio Franciscano, un grupo de protectores de animales realizaron un bloqueo parcial el sábado 13 de diciembre de 2026 en la carretera México-Toluca, a la altura de Cuajimalpa, kilómetro 17.5.

Los manifestantes del Refugio Franciscano exigen que la Fundación Antonio Haghenbec regrese el refugio junto a mil mascotas, pues aseguran que esa organización se apoderó de manera ilegal del lugar.

La Fundación Antonio Haghenbec rompió cerraduras, desalojó a los empleados del Refugio y se apoderó de las instalaciones, sin importarles las consecuencias

Por su parte, la Fundación Antonio Haghenbec ha asegurado que el desalojo es por el bienestar de los animales, pues incluso han compartido material audiovisual sobre el supuesto abandono de animales en el Refugio Franciscano.