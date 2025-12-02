¿Quién fue Margarita Molina Ríos? La madre de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), murió el lunes 1 de diciembre.

Por lo que te contamos algunos detalles conocidos de la señora Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.

¿Quién fue Margarita Molina Ríos?

En diversas oportunidades, la actual jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, compartió mensajes en sus redes sociales para destacar la importancia de su madre Margarita Molina Ríos.

El 10 de mayo del 2024, la mandataria capitalina publicó un post en el que describió a su mamá como “el tesoro más grande” que tiene y agradeció por permitirle disfrutar de su compañía.

Clara Brugada sobre su mamá Margarita Molina Ríos (@ClaraBrugadaM/X)

Sin agregar mayores detalles sobre Margarita Molina Río, Clara Brugada aseveró que cuando le reveló que tenía el sueño de llegar a a la jefatura de gobierno, su mamá le extendió su apoyo incondicional.

Lo anterior debido a que resaltó que siempre la alentó para que alcance sus metas, sin embargo, no se conocen algunos detalles de la madre de la jefa de gobierno que murió el 1 de diciembre de 2025.

¿A qué edad murió Margarita Molina Ríos?

Si bien no existen registros oficiales biográficos de la madre de Clara Brugada, reportes periodísticos indican que nació el 20 de julio de 1929, es decir que Margarita Molina Ríos murió a los 96 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Margarita Molina Ríos?

De acuerdo con publicaciones realizadas por la misma Clara Brugada, su madre Margarita Molina Ríos estuvo casada con Roberto Brugada Macedo, quien murió a mediados de la década de los 70.

A partir del fallecimiento del padre de la jefa de Gobierno, su madre no habría vuelto a contraer nupcias.

Margarita Molina Ríos y su esposo Roberto Brugada Macedo, padre de Clara Brugada (Clara Brugada/X)

¿Cuántos hijos tuvo Margarita Molina Ríos?

En los registros biográficos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se establece que es la menor de tres hermanos, todos ellos hijos de Margarita Molina Ríos:

Roberto Brugada Molina

María de Lourdes Brugada Molina

Clara Brugada Molina

¿Qué estudió Margarita Molina Ríos?

Dado que no existen datos biográficos o curriculares de la mamá de la jefa de gobierno de la CDMX, no es posible establecer cuál fue la formación académica y estudios que desarrolló Margarita Molina Ríos.

¿Cuáles fueron los trabajos de Margarita Molina Ríos?

No hay información relacionada con la experiencia laboral de Margarita Molina Ríos, pues no se sabe cuáles fueron los trabajos que desempeñó.

Clara Brugada y su madre Margarita Molina Ríos (@ClaraBrugadaM/X)

Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

Margarita Molina Ríos murió el 1 de diciembre de 2025, por lo que el gobierno capitalino difundió una esquela oficial y Clara Brugada suspendió actividades programadas en Tlatelolco.

Sobre ello, se tenía notificado de manera oficial que Clara Brugada inauguraría un módulo de género, pero la actividad fue suspendida en medio de la noticia del fallecimiento.

Por la pérdida, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad, mismo caso de diversos funcionarios locales y federales que manifestaron sus condolencias a la jefa de Gobierno.