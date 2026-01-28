El nombre de Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”, se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que le presentaron una orden de aprehensión 16 años después.

Óscar Osvaldo García Montoya es señalado por su probable participación en el asesinato de 5 miembros de una familia de narcomenudistas de la Alcaldía Tlalpan.

¿Quién es Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

Osvaldo García Montoya, mejor conocido como ‘La Mano con Ojos’, ‘El Compayito’ o ‘El patrón’.

Su nombre ha sido vinculado con Cártel de los Beltrán Leyva en el Estado de México y es señalado como el responsable de gran parte de la violencia relacionada con el narcotráfico en la Ciudad de México.

Se le atribuyen más de 300 homicidios y ordenado 300 más, pero algo que lo caracterizaba es que casi a todos les dejaba ‘narcomensajes’.

El extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, indicó en una conferencia de prensa que Osvaldo García Montoya, ex miembro de la Marina mexicana, era uno de los sicarios más importantes que existían en el país.

En 2011 se dio a conocer su detención en una vivienda de Tlalpan, que era utilizada por la organización la “Mano con Ojos” como casa de seguridad.

El operativo que condujo a la detención de García incluyó a agentes de la Ciudad de México, el Estado de México y la Procuraduría General de la República.

Durante su detención, se señaló que Osvaldo García Montoya es originariode la población de Guasave, en el estado de Sinaloa y utilizaba también la identidad de Jesús Castro Serrano.

La Mano con Ojos fue una organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas y a la producción de metanfetamina.

¿Cuántos años tiene Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

En su momento de su detención Óscar Osvaldo García Montoya tenía 36 años de edad, por lo que actualmente tendría 50 años de edad.

¿Quién es la esposa Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

No hay información pública sobre si Óscar Osvaldo García Montoya se encuentra casado.

Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos” (AP )

¿Qué signo zodiacal es Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

Al no tenerse información sobre su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Óscar Osvaldo García Montoya.

¿Cuántos hijos tiene Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

No hay información pública sobre si Óscar Osvaldo García Montoya tiene hijos.

¿Qué estudió Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

De acuerdo con las autoridades, Óscar Osvaldo García Montoya cuenta con instrucción militar, ya que desertó de la Marina mexicana, donde llegó a cabo de infantería.

Habría recibido también entrenamiento en Guatemala con los kaibiles.

¿En qué ha trabajado Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”?

Tras su paso por las fuerzas armadas, “El Compayito” también trabajó como agente de la Policía Ministerial en el estado de Baja California Sur.

Y como policía municipal en las ciudades de Los Mochis y Ahome, en Sinaloa, donde finalmente ingresó al narcotráfico.

De acuerdo con el medio Noreste, Óscar Osvaldo García Montoya se unió a las filas del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2002 , primero como sicario y luego como escolta de los máximos líderes de esa organización.

Según Associated Press (AP), fue guardaespaldas del líder del cártel Edgar Valdez, alias “La Barbie”, hasta su detención en 2010.

Después García Montoya se retiró de los Beltrán Leyva y fundó La Mano con Ojos, un grupo que se ha caracterizado por “la extrema violencia con la que priva de la vida a sus víctimas”.

La banda de García es conocida por su uso de violencia extrema y decapitaciones en sus luchas con grupos rivales por el control del narcotráfico en el Estado de México.

A Óscar Osvaldo García Montoya se le relacionan con varios delitos, entre los que se encuentran:

El homicidio de 24 personas en el bosque de La Marquesa en septiembre del 2009

Control de la distribución de drogas en los municipios conurbanos de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y parte de la capital mexicana.

Desde noviembre de 2010 las autoridades del Estado de México han registrado el homicidio de 18 hombres y 2 mujeres presuntamente cometidos por La Mano con Ojos.

En junio de 2017, integrantes de “La Mano con Ojos” junto con un ex policía municipal, fueron condenados entre 80 y 720 años de prisión por la muerte de 13 personas.

Los cómplices de Oswaldo García Montoya alias “El Compayito”, dijeron que este capo disfrutaba el momento de decapitar a sus rivales.

16 años después cumplen orden de aprehensión contra Óscar Osvaldo García Montoya, líder de la “Mano con Ojos”

A través de su cuenta de X, el periodista Antonio Nieto dio a conocer que se cumplió orden de aprehensión contra “La Mano con Ojos”.

16 años después, la Policía de Investigación de la CDMX le notificó a Óscar Osvaldo García Montoya sobre el mandamiento.

Luego de que es señalado por su probable participación en el asesinato de 5 miembros de una familia de narcomenudistas de la Alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el periodista, se trató de un caso emblemático del narcotráfico en la Ciudad de México.