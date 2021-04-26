Distrito Federal.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aseguró que ante el alza de la violencia registrada en los últimos días en la zona metropolitana de el DF es debida a la disputa entre integrantes de la Mano con Ojos y un ex líder Zeta identificado como Emilio Chamorro Almazán "El TJ" o "El Tejón", que colaboró con dicha banda, pero que ahora busca independizarse.

De acuerdo con una nota de la agencia Reforma, se informó que Chamorro Almazán era identificado por la Procuraduría General de la República (PGR) como miembro de una célula de Los Zetas que opera en el DF y el Estado de México y fue vinculado después con La Mano con Ojos, con quien presuntamente se unió para controlar la venta de droga en ambas entidades, a base de ejecutar a vendedores contrarios.

Alfredo Castillo, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició la investigación en contra de Chamorro Almazán se debió a través de las declaraciones de tres policias municipales, detenidos por su participación con la matanza de una familia ocurrida en el 2010 en la zona del Ajusco. "El TJ" prestó a sus sicarios para perpetrar la multiejecución junto con otros individuos asegurados por la Procuraduría General de Justicia del DF (

Posteriormente Almazán declaró que tuvo algunas participaciones en el cártel de La Mano con Ojos, con quien presuntamente se unió para controlar la venta de droga en ambas entidades, a base de ejecutar a vendedores contrarios.





Pero tras la captura del líder de La Mano con Ojos, en agosto del 2011, "El TJ" se separó del grupo delictivo, y desde entonces busca el control del narcomenudeo en el Municipio de Naucalpan y la Delegación Miguel Hidalgo.

Según fuentes de la PGJEM, "El TJ" utiliza a una célula de la banda "Los Tlacuaches" para entrar a las Colonias Miramar y Río Hondo, en Naucalpan, en este mismo sitio fueron encontrados los cuerpos de tres hombres decapitados, a quienes la PGJEM identificó como Maximino Pérez González, Gabriel Castillo Rico y Armando de la Cruz Juárez; el primero presuntamente era distribuidor de drogas, y los otros dos vigilantes, de "Los Tlacuaches".

Con información de la Agencia Reforma.