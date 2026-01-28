Tras 16 años, cumplen orden de aprehensión contra “La Mano con Ojos”

Cumplen orden de aprehensión contra Óscar Osvaldo García Montoya, alías “La Mano con Ojos”, 16 años después.

Se dio a conocer que la Policía de Investigación de la CDMX le notificó a Óscar Osvaldo García Montoya sobre el mandamiento.

A través de su cuenta de X, el periodista Antonio Nieto dio a conocer que se cumplió orden de aprehensión contra “La Mano con Ojos”.

Esto luego de que es acusado por el asesinato de 5 miembros de una familia de narcomenudistas de la Alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el periodista, se trató de un caso emblemático del narcotráfico en la Ciudad de México.

El documento mostrado por el periodista se muestra que Óscar Osvaldo García Montoya tiene diferentes alías entre los que se encuentran:

El Compayito

La mano con ojos

El patrón

Óscar Osvaldo García Montoya se le acusa por su probable participación de Homicidio Calificado

El periodista Antonio Nieto compartió un documento que habla sobre el homicidio ocurrido en la Alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el documento presentado los hechos habrían ocurrido el 5 de octubre del 2010.

El acusado habría matado a:

Clemente Sánchez Salinas de 51 años de edad

Luis Antonio Pérez Pérez de 15 años de edad

Diego Ulises Pérez Elisea de 22 años de edad

Geovani Sánchez Pérez de 22 años de edad

Irma Pérez Elisea de 45 años de edad

De acuerdo con la orden de aprehensión contra Óscar Osvaldo García Montoya se le buscaba por su probable participación en:

Homicidio Calificado de Clemente Sánchez Salinas

Secuestro de cuatro

Privación de la libertad agravado de tres