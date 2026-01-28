El periodista Antonio Nieto informó que 16 años después las autoridades cumplieron orden de aprehensión contra Osvaldo García Montoya, líder de “La Mano con Ojos”.

Esto luego de que a Osvaldo García Montoya, mejor conocido como ‘La Mano con Ojos’, ‘El Compayito’ o ‘El patrón’, se le acusa de ser el probable responsable del crimen ocurrido en Tlalpan en 2010.

Así fue el crimen ocurrido en Tlalpan en 2010 por el que es señalado Osvaldo García Montoya “La Mano con Ojos”

La Policía de Investigación de la CDMX le notificó a Osvaldo García Montoya “La Mano con Ojos” sobre el mandamiento por el asesinato de 5 miembros de una familia de narcomenudistas de Tlalpan.

Tras 16 años, cumplen orden de aprehensión contra “La Mano con Ojos” (@siete_letras / X )

De acuerdo con un documento presentado por el periodista Antonio Nieto los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de octubre del 2010.

La investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina indica que un grupo integrado por 15 sujetos encapuchados, que iban armados y vestían chalecos de la Policía Federal, ingresaron violentamente al domicilio de las víctimas, ubicado en cerrada de La Herradura, colonia Santo Tomás Ajusco.

En el lugar, privaron de la vida a una persona y se llevaron al resto de la familia, de los cuales tres hombres y una mujer fueron encontrados muertos posteriormente en la colonia Lomas de Tepemecatl, Tlalpan, dentro de una camioneta Lincoln, color gris, con placas del Estado de México.

El documento detalla que los occisos son:

Clemente Sánchez Salinas de 51 años de edad

Luis Antonio Pérez Pérez de 15 años de edad

Diego Ulises Pérez Elisea de 22 años de edad

Geovani Sánchez Pérez de 22 años de edad

Irma Pérez Elisea de 45 años de edad

A Óscar Osvaldo García Montoya se le ejecutó una orden de aprehensión por su probable participación en el crimen ocurrido en Tlalpan en 2010

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indicó que todo apunta a que se trató de un caso presuntamente relacionado con actividades de narcomenudeo.

Esto luego de que en el interior de la vivienda de la familia Sánchez Pérez encontraron indicios de que se vendían drogas.

Además algunos reporten indican que los sujetos que irrumpieron exigieron un pago.

“Llegaron gritando ‘dónde está el dinero’”, señaló el entonces titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera.

Miguel Ángel Mancera reveló que había un testimonio que señalaba que parte de las amenazas era en relación con lo que se encontró en el domicilio.

Dentro de la vivienda, los agresores mataron de cuatro balazos a Clemente Sánchez Salinas, quien se dedicaba a la renta de lonas y carpas para eventos sociales y se llevaron con rumbo desconocido al resto de la familia.

Posteriormente fueron hallados sin vida dentro de una camioneta Navigator con placas LVE 6039 del estado de México, a la altura del kilómetro 13 de la carretera Picacho-Ajusco.

De acuerdo con los documentos presentados por el periodista Antonio Nieto, a Óscar Osvaldo García Montoya se le ejecutó una orden de aprehensión por su probable participación en:

Homicidio Calificado de Clemente Sánchez Salinas

Secuestro de cuatro

Privación de la libertad agravado de tres