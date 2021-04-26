México.- El mensaje que fue encontrado junto a las cabezas de los cuerpos que encontraron al interior de una camioneta que se incendiaba afuera del centro comercial Santa Fe está firmado por la organización delictiva La Mano con Ojos.

Así lo informó Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), quien agregó que se investiga si ese hecho está relacionado con otro caso registrado en Naucalpan, el 9 de enero, cuando se encontraron tres cuerpos dentro una camioneta Voyager a la que le prendieron fuego, en la colonia Miramar.

Alrededor de las 5:30 horas se reportó que frente al Palacio de Hierro, en el cruce de Juan Segura y Prolongación Reforma, en Santa Fe, se incendiaba la camioneta Honda CR-V, placas LWJ-6628.

Cuando los cuerpos de bomberos llegaron y sofocaron el incendio encontraron dentro del vehículo dos decapitados.

Hasta el momento la PGJDF no ha dado a conocer si las víctimas son hombres o mujeres, ni el contenido del mensaje.