El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, asistió a la presentación del balón oficial para el Mundial de Fútbol 2026.

Durante el evento acudieron autoridades del Gobierno capitalino y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA.

Estamos muy contentos porque nuevamente se celebrará esta justa mundialista; en el 70 Pelé levantó la copa Jules Rimet; en el ‘86 fue Maradona y ahora esperamos este encuentro internacional con emoción pero también con trabajo. Hoy asistimos a la presentación de este balón que une a tres naciones: Canadá y la hoja de maple; Estados Unidos con su estrella y México con el águila. Será una gran celebración con México que ganará este primer partido de la Copa Giovani Gutiérrez Aguilar

Obras en Coyoacán rumbo al Mundial

Gutiérrez Aguilar informó que se realizan trabajos de repavimentación, sustitución de adoquín y colocación de concreto MR-42, así como renovación de banquetas, drenaje y red hidráulica en calles y vías secundarias alrededor del estadio Banorte.

Giovani Gutiérrez supervisa mejoras en calles de Coyoacán rumbo al Mundial 2026. (Cortesía)

Entre las zonas intervenidas se encuentran Pedregal de Santa Úrsula, Pueblo de Santa Úrsula Coapa y Viejo Ejido de Santa Úrsula, además de la avenida Santa Úrsula y la calle Coscomate, en Cantil del Pedregal, que conecta Periférico Sur con Circuito Azteca. En total se han trabajado 14 calles.