La alcaldía Coyoacán aprobó por unanimidad, en sesión del Concejo, la implementación de un protocolo de actuación con perspectiva de género para prevenir, atender y sancionar la violencia de género y el acoso sexual.
Por medio de esta medida, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar reafirma el compromiso de su administración con la protección, reconocimiento e impulso de las mujeres en la demarcación.
Giovani Gutiérrez destaca la participación femenina en administración
El gobierno de Coyoacán ha promovido la participación de las mujeres en la administración pública: 8 de 10 direcciones están a cargo de mujeres, destacando su trabajo en áreas estratégicas como seguridad, obras, administración y derechos humanos.
Además, Giovani Gutiérrez destacó que la alcaldía ha firmado el compromiso 3 de 3, que asegura que los funcionarios no sean deudores de pensión alimenticia, agresores ni violentadores.
Los concejales de distintos partidos celebraron la aprobación del protocolo y coincidieron en que las acciones a favor de las mujeres deben realizarse sin tintes partidistas ni de género, centradas únicamente en resultados y bienestar de la ciudadanía.
El alcalde subrayó que no se permitirán agresiones hacia ninguna mujer, sin importar su trabajo, condición social o filiación política, y destacó la coordinación con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la implementación efectiva del protocolo.