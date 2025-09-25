Este miércoles 24 de septiembre, Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, abrió las puertas de la primera Casa de Gobierno de la Ciudad de México “Xotepingo”, junto a la jefa de gobierno, Clara Brugada. En este edificio se brindarán trámites y servicios a la ciudadanía

El alcalde señaló que esta acción es el resultado del trabajo coordinado de todas los órdenes de gobierno para mejorar la atención a las y los ciudadanos.

“El servicio público nos mandata a dar resultados, nos convoca a trabajar en coordinación y nos llama al respeto y a la suma de esfuerzos. Aquí, en nuestro querido Coyoacán, hemos dado muestra de ello. Nosotros tenemos altura de miras y trabajamos para todas y todos y por la ciudadanía sin distingos” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

La Ciudad de México contará con 21 Casa de Gobierno

Por su parte, Clara Brugada señaló que poco a poco todas las áreas del Gobierno se irán descentralizando para atender de cerca las necesidades de la población, con el fin de facilitar trámites, mejorar el servicio y tener una atención oportuna y eficaz.

“Hoy venimos a iniciar una nueva etapa de atención ciudadana, acercamos los servicios y el objeto de nuestro Gobierno a la ciudadanía, aquí podremos encontrar todas las tareas, desde la Secretaría de Vivienda o Regularización Territorial, el registro a los programas sociales o atender problemáticas integrales que se tienen en todos lados” Clara Brugada, jefa de gobierno

Por su parte, Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, destacó que el edificio es histórico y data de 1940.

Mientras que el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto Luviano, señaló que se planea que en la capital del país haya 21 Casa de Gobierno que contarán con más de 3 mil 500 trabajadores para atender necesidades de bacheo, balizamiento, sustitución de banquetas, mantenimiento al alumbrado público y poda de árboles.