Por medio de redes sociales, la alcaldía Iztapalapa compartió una publicación a través de la cual alertó por la difusión de un calendario falso del programa social Iztapa’ las Jefas.

“Personas mal intencionadas circulan este supuesto calendario de Iztapa’LasJefas con el fin de confundir a las meras meras del hogar” Alcaldía Iztapalapa

En torno al tema, las autoridades locales señalaron que el calendario apócrifo, tiene la intención de generar confusión entre las beneficiarias del programa, por lo que pidió hacer caso omiso.

En ese sentido, la alcaldía Iztapalapa resaltó que será durante los siguientes días cuando se dé a conocer la información real, por lo que pidió estar atento a las vías oficiales.

Alertan por calendario falso de Iztapa’ las Jefas

Luego de que concluyó el periodo de registro para el programa social Iztapa’ las Jefas que otorga la alcaldía Iztapalapa, se han generado dudas sobre el proceso de entrega de tarjetas y recursos.

En medio de ello, comenzó a circular una imagen de un calendario en el que se indican las fechas por letra de apellidos, para la dispersión del dinero que otorga el programa.

Alertan por calendario falso de Iztapa’ las Jefas (Alcaldía Iztapalapa/Facebook)

Sin embargo, la alcaldía Iztapalapa compartió en sus redes sociales, un mensaje en el que alertó que la imagen corresponde a una calendario falso de Iztapa’ las Jefas, por lo que pidió hacer caso omiso.

Lo anterior debido a que resaltó que aún no se han dado a conocer las fechas para la dispersión de los recursos y por lo que llamó a las beneficiarias estar atentas a los canales oficiales.

¿Qué es Iztapa’ las Jefas?

Iztapa’ Las Jefas es un programa social de la alcaldía Iztapalapa que entrega apoyos económicos de 4 mil pesos anuales a mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad.

Cabe destacar que el registro para el programa Iztapa’ las Jefas terminó el pasado 8 de marzo, y para poder completar el trámite se solicitaron los siguientes requisitos:

Ser jefa de hogar y habitante de la alcaldía Iztapalapa

Tener entre 34 y 57 años de edad

Presentar documentación oficial y comprobante de domicilio

No trabajar en la Alcaldía Iztapalapa ni en otra dependencia del Gobierno de la CDMX

Las jefas de familia que resultaron seleccionadas para obtener el beneficio, van a recibir un total de 4 mil pesos al año repartidos en 4 pagos bimestrales de mil pesos cada uno.

Por otro lado, la misma alcaldía Iztapalapa dio a conocer que el programa contempla beneficiar a un total de 100 mil mujeres, por lo que el presupuesto para 2026 fue de 400 millones de pesos.